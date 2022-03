Kommer ikke tilbake for å spille for Marokko-laget.

Deretter Nylige rapporter Da Noussair Mazraoui og presidenten for det kongelige marokkanske fotballforbundet Hakim Ziyech kom tilbake, bestemte sistnevnte seg for å forklare situasjonen sin og svaret på hans preferanser.

«Jeg elsker landet mitt, og å spille for det marokkanske landslaget i fotball er mitt livs ære.

Beklager for å lure fansen, dette er ikke en lett avgjørelse, men jeg føler dessverre at jeg ikke har noe valg.

Til tross for at jeg har gitt alt for teamet de siste 6 årene og støttet dem gjennom livet, fortsetter lederne å spre feilinformasjon om meg og mitt engasjement for landet mitt. Handlingene deres hindret meg i å fortsette på laget.

Som alle andre hørte jeg nyhetene om shortlisten på samme tid, så jeg legger ut denne rapporten for å være sikker på at du hører sannheten direkte fra meg.

Takk til alle som støttet meg og jeg ønsker at laget skal bli bedre i fremtiden. Som spiller er mitt fokus på klubben min Chelsea FC.