Kommer prisen på diesel snart opp i 2 euro per liter? Dette er faktorene som spiller inn

Kan denne prisen fortsette å øke? Hva forventer du de neste ukene og månedene? Forklaringer med Olivier Neirinc, talsmann for Union of Fuel and Fuel Merchants.

Prisen på diesel ved pumpen nådde en ny rekordhøy denne lørdagen, og oversteg 1,8 euro per liter, kunngjorde FPS Economy. Maksimalprisen for B7-diesel for første gang var €1,8170 per liter (€0,027), mens B10-dieselen ble priset til €1,7920 per liter (€0,024). Stilt overfor denne situasjonen dukker det opp flere spørsmål.

Kan prisen på diesel gå opp mer? “Utsiktene er veldig vage for øyeblikket, men trenden er noe bullish.”forklarer Olivier Neirinc, en talsperson for Union of Fuel and Gas Traders. Prisen på et fat Brent-olje fra Nordsjøen er 90 dollar.

Mot en omvendt skralle?

“Det er klart at hvis vi når 100 eller 110 dollar per fat, vil prisen på diesel og bensin nærme seg 2 euro per liter. Og dette er ikke umulig. På den annen side, hvis vi har gode nyheter om den ukrainske krisen, det kan falle veldig raskt “, Lys opp talsmannen.

Kan regjeringen gripe inn for å beskytte forbrukerne mot denne prisøkningen? “Regjeringen møttes denne uken for å prøve å finne drivstoffløsninger. Vi snakket om å innføre en passiv skralle så snart bensin og diesel nådde 1,75 euro literen. Det er fortsatt noe. Jeg tror det haster med dette fordi alle trenger bilen sin å gå på jobb.Med så høye priser på merverdiavgiftsnivå, mener jeg det vil være hensiktsmessig at staten snarest iverksetter den negative skralle.» Oliver Nerink bekrefter.

En “passiv skralle” blir ofte referert til som en “omvendt skralle”. Det er en mekanisme som gjør det mulig å redusere avgiftsandelen per liter diesel og bensin når prisen på disse to drivstofftypene når en viss grense. Det ble utnevnt av regjeringen. Denne omvendte raten er en politisk beslutning for å redusere virkningen av høye oljepriser på innbyggernes kjøpekraft. Som på en liter per pumpe er det ca 55% avgifter, vi kan kutte ned på disse avgiftene for å senke kostnadene for en full tank litt.