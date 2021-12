Kommer Rockstar Games (GDA) til å fornye lisensen sin?

Det har vært en buzz på nettet i timevis rundt det prestisjetunge Rockstar Games-studioet (GTA, Red Dead). Ifølge mange rykter kan selskapet trekke tilbake sin bøllelisens gjennom en oppfølger eller remaster/remake. Dette er et prosjekt som allerede er publisert for mange amerikanske journalister og vil bli annonsert under Sports Awards Ceremony før det utsettes i siste liten.

Snart skremmende igjen på PS5 og Xbox Series X/S?

Video som oppsummerer hele saken og all informasjon fra klokken 19 i går.

Det hele startet med en tweet fra kjendisinnsideren Tom Henderson, som ifølge denne informasjonen, som var uklar, indikerte at flere journalister hadde blitt invitert til en privat presentasjon av Rockstar Games sitt neste spill noen uker før spillutdelingen.

Bully 2 ble forventet å avsløre en mulig overraskelse #The GameAwards Indikerer at noen av elementene som ble vist til noen forrige uke, kommer ut snart. Informasjonen er litt uklar for øyeblikket, og jeg burde være veldig vag her, men jeg vil rapportere det hvis jeg ber om mer. pic.twitter.com/OF53pU5Y8C – Tom Henderson (T_Tom_Henderson_) 13. desember 2021

Bully 2-avsløringen var forventet å være en potensiell overraskelse ved forrige ukes Cam Awards, med noen personer informert om den kommende utgivelsen. Foreløpig er informasjonen litt uklar, så jeg burde være vag i kommentarene mine, men jeg vil gi deg beskjed hvis jeg vet mer.

Noen uker før Game Awards så noen mennesker den “spillbare versjonen”.

Som jeg sa – informasjonen er vag. Men jeg syntes det var verdt å påpeke fordi det definitivt er noe som “pågår” i denne serien.

For noen minutter siden ga et toppmedlem av det populære Game Informer-magasinet ut et bilde av mobbelogoen med følgende overskrift: “En ny historie kommer til deg snart”.

Fortsettelse følger En flott undersøkelse, våre kolleger på Rockstar Mac Tenk i stedet på en annen plan med remasteren / nyinnspillingen rundt Bully. Faktisk, etter en lang personlig diskusjon med Tom Henderson (utvekslinger er på nettstedet og på Rockstar Mac-videoen), bemerker våre kolleger følgende:

Mange journalister har signert en hemmelig avtale med Rockstar.

Journalister så de nye opptakene Et uanmeldt mobbeprosjekt Noen uker før idrettsprisutdelingen.

Noen uker før idrettsprisutdelingen. Reportere forventet en overraskende kunngjøring på Sports Awards, men det skjedde aldri.

Reportere forventer at Project Bully blir annonsert snart.

I følge Rockstar Macs kilder (generelt kjent) har Bullys oppfølger ikke blitt laget på Rockstar Games-siden. Spesielt fant det ikke noe mobbeprosjekt med Rockstar Rage-grafikkmotoren. Så hvis et spill er i produksjon, må det være under Unreal Engine 4.

Men, som Rockstar Mac påpeker, fra oktober 2020 og oppkjøpet av det, vil Rockstar Studio være med på det relaterte prosjektet Dundee Unreal Engine 4. Vi har nylig fått vite at dette er GTA The Trilogy: The Definitive Edition. Grove Street Games og det hadde en forvirrende start.

Så Rockstar Mac-hypotesen er at Bullys remaster/remake vil bli laget av Rockstar Dundee Studio. Planen vil bli vist til pressen og noen distributører, men kunngjøringen vil bli utsatt etter den katastrofale utgivelsen av GTA The Trilogy.

Denne gangen er det for tidlig å si. En ting virker sikkert, ting beveger seg på Rockstar-siden, gleder meg til å finne ut litt mer.