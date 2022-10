Kommer snart en nyhet i smarttelefoner, Clear Calling

Googles nyeste smarttelefoner får en forhåndsvisning av en ny funksjon.

Clear Calling, Googles etterlengtede funksjon, dukker opp. Prinsippet er veldig enkelt, alternativet lar deg undertrykke omgivelsesstøy som noen ganger kan forstyrre en telefonsamtale.

Funksjonen er nå tilgjengelig for de som laster ned den tredje betaversjonen av Android 13 QPR1 (Quarterly Platform Release). Det var under presentasjonen av Pixel 7 og Pixel 7 Pro-smarttelefonene at Google introduserte denne nye funksjonen. I bloggen sin forklarer firmaet at Clear Calling «bruker maskinlæring for automatisk å filtrere ut bakgrunnsstøy og forbedre stemmen i den andre enden av linjen, slik at det er lettere å høre personen du snakker med, selv om du er i en vindfull gate eller på en restaurant. støyende «. Algoritmen er med andre ord basert på Googles lyddempingsteknologi og fungerer takket være maskinlæring.

Hvis du er en av brukerne av beta 3 av Android 13, slik at du kan aktivere funksjonen. Alt du trenger å gjøre er å gå til lydinnstillingene og trykke på «Lyder og vibrasjoner». Alternativet skal være synlig og du kan slå det av og på etter ønske. Mountain View-giganten spesifiserer imidlertid at tilgjengeligheten og effektiviteten til Clear Calling avhenger av tilgjengelig Wi-Fi eller mobildata. Dette gjør det mye mindre praktisk å bruke i situasjoner der det er mest behov for det. Separat sier Google at selskapet ikke samler inn noe samtaleinnhold.

Funksjonen er foreløpig bare tilgjengelig på utvalgte Pixel-modeller. Å være Pixel 7 og 7 Pro de siste som drar nytte av det. Hvis ting går etter planen, planlegger Silicon Valley-giganten å begynne å rulle ut Clear Calling før slutten av året for alle Android-telefoner.

_

Følg Geeko videre Facebook, Youtube Y instagram slik at du ikke går glipp av nyheter, tester og tips.