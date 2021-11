Kommer snart, nytt for alle Android-smarttelefoner

Det er sant at pikselenheter generelt sett er bedre når de er integrert med funksjonene oppdaget av Google. Hvis det amerikanske selskapet noen gang meldte seg frivillig til å støtte sine egne enheter, kan ting endre seg. Mountain View har endret vanene sine litt, og bemerket den umiddelbare ankomsten av funksjonalitet på alle Android-telefoner, som så langt kun har blitt tilbudt i piksler, heter det i en pressemelding. For å unngå dette vil disse nye funksjonene ikke bare bli utgitt på Android 12, men vil også være tilgjengelig på tidligere versjoner av Googles mobile OS.

I praksis skjer ikke alle disse nye funksjonene samtidig, men gradvis, med funksjonelle oppdateringer for moduler og applikasjoner. De er kanskje ikke alle nyttige for alle, men de gir noen ganske gode forbedringer og er verdt et forsøk.

Her er en kort forhåndsvisning.

Google Foto: Personlige mapper

For noen måneder siden introduserte Google en låst mappe i sin Bilder-app. Denne funksjonaliteten lar deg lage en sikker mappe på Google Foto med en kode for lagring av personlige eller viktige bilder og videoer. Alt innhold i det klassiske fotobiblioteket er usynlig og utilgjengelig for andre applikasjoner som er installert på enheten. Så langt er den bare tilgjengelig på Pixel-smarttelefoner, og den låste mappen Google Photos vil bli utgitt til alle brukere i løpet av de kommende ukene uavhengig av enheten deres.

Google Assistant: Automatiske påminnelser

Det er ikke lett å huske alt du trenger å gjøre på en dag. Google kommer frem for å overlate denne vanskelige oppgaven til sin intelligente stemmeassistent. Du kan nå administrere påminnelsene dine på ett sted ved å be om dem direkte fra Google Assistant. Sistnevnte stopper ikke der og lar deg også foreslå påminnelser om og om igjen slik at du kan behandle dem med et enkelt trykk.

Håndtering av hjelpemidler

Google har blitt inspirert av personer med motoriske eller talevansker til å lage kamerabrytere og prosjektaktivatorer for å sikre at alle eiere av Android-smarttelefoner er like i bruken av enheten. Med kamerabrytere tilbyr Google en løsning for å gjøre om frontkameraet på en smarttelefon til en enhetskontrollenhet. Hvordan? “Eller” hva? Med ansiktsgjenkjenning kan kamerabrytere tilordne ansiktsuttrykk og bevegelser for å navigere på telefonen.

Det California-baserte selskapet fullfører verktøyet sitt med Project Activate, en prosessor som hjelper deg med å kommunisere og uttrykke deg selv. Den lar deg utføre forhåndsdefinerte handlinger (uttale en setning, aktivere lyden for å uttrykke stemning, sende en spesifikk melding via SMS) ved å bruke enkle bevegelser som å heve øyenbrynene, stole på ansiktsgjenkjenning. Bevegelse av øynene. Praktisk, ikke bare for funksjonshemmede.

Til slutt, for å forbedre hverdagen til de som er berørt av blindhet, integrerer Google nye funksjoner i Lookout, som bruker et smarttelefonkamera til å identifisere objekter og tekster i den virkelige verden og kunngjøre dem høyt. Dokumenter brukes i modus, utkikk kan nå gjenkjenne manuskriptet slik at det kan leses. Verktøyet, som er i stand til å gjenkjenne rupiesedler, kan nå identifisere penger i euro.

En TV-fjernkontroll

Hvis du bruker Google TV eller Android TV-enhet og har for vane å fjerne fjernkontrollen, kan du nå erstatte den på mobilen. Google planlegger å integrere en virtuell fjernkontroll i Android for å styre TV-en fra telefonen: slå TV-en på eller av, gå til programmer og start søket ved hjelp av smarttelefonens virtuelle tastatur, eller skriv inn et litt mer komplekst passord. Det vil være mulig på alle Android-enheter i løpet av de kommende ukene. Funksjonaliteten kan nås på to måter: ved å legge den direkte til Android Quick Configuration-panelet eller fra Google TV-appen.

Tilstøtende partisjon: Tilstøtende partisjon er under kontroll

Tilstøtende partisjonering, Googles Proximity Sharing System, vil bli sikrere. Google har bestemt seg for å forbedre konfigurasjonen av delingsfunksjonaliteten ved å tilby flere alternativer for å administrere synligheten til enheten din. Nå vet du alle at du kan velge å skjule bare kontaktene dine eller ikke. Alternativet for enhetssynlighet kan nås direkte på Android-innstillingene, men kan også nås fra hurtigkonfigurasjonspanelet etter et langt trykk på den nærliggende Del-knappen.

Advarsel: Påminnelser om å se deg rundt

Å se på mobilen mens du går nedover gaten er ikke uten risiko. Google fikk rett, og introduserte tidligere i år Heads Up-funksjonen i piksler, som vil vise skjermpåminnelser som oppmuntrer deg til å se frem til hva som skjer når du bruker telefonen. Denne praktiske funksjonen er ikke lenger begrenset til piksler. Google har bestemt seg for å integrere dette i digitale velværesystemer på alle enheter som kjører Android 9 og nyere.

Kilder: Redaksjon og nett