Kommisjonen ønsker å beskytte europeiske passasjerer bedre: her er hva som er planlagt

Begrensede innskudd

«Flyene konkurreres om av noen politiske eliter som også reiser med privatfly.»

La oss starte med funksjonshemmede som reiser med fly: De vil nå kunne bli ledsaget, om nødvendig, av noen som reiser med dem gratis. Dette er en praksis som allerede er på plass på tog, busser og båter. Kommisjonen ønsker også å gi større klarhet i tilbakevendende tilfeller av flybilletter kjøpt av mellommenn, som for eksempel reisebyråer. Dermed vil passasjerene vite tydeligere hvem som skal kompensere dem: transportoperatøren eller mellommannen. «Passasjerer som bruker ulike typer transport vil ha rett til bedre informasjon og bedre beskyttelse.»«, forklarer den europeiske administrerende direktøren. En annen ny funksjon gjelder forskuddsbetalinger for reisepakker ved reservasjon eller «depositum»: disse betalingene vil være begrenset til maksimalt 25 % av pakkeprisen frem til 28 dager før avreise.

Til slutt, med hensyn til de populære kupongene eller «kupongene» som flyselskapene har hatt stor nytte av under pandemien, vil de automatisk løses inn hvis de ikke brukes før gyldighetsperioden utløper. Systemet gir også beskyttelse for kundene fra reiseselskapets konkurs. «Retten til refusjon bekreftes på nytt innen 14 dager«, fortsetter utvalget.

Nawras «Vi finner ingenting om den obligatoriske beskyttelsen av flyselskaper mot konkurs når passasjerer hvert år taper flere hundre euro i konkurs.»

På multimedia? «Et tomt skall,» ifølge Test-Achats

European Executive foreslår også å etablere «Felles europeisk mobilitetsdatarom» Dette vil gjøre transportdata enklere å få tilgang til og dele for både selskaper og passasjerer. «De foreslåtte nye reglene vil oppmuntre medlemslandene til å proaktivt overvåke reiserelaterte problemer og ikke bare reagere når det kommer klager.». Hvis den vedtas, vil kommisjonen kunne be EU-landene om å undersøke og iverksette tiltak om nødvendig.

Reaksjonene på disse forslagene varierer. På forbrukersiden hilser Testachats velkommen intensjonen om å modernisere passasjerrettighetene i EU og sikre håndhevelsen av dem. Men noen av forslagene som ble presentert onsdag er ikke nok, mener Forbrukerforbundet. «Vi finner ingenting om den obligatoriske beskyttelsen av flyselskaper mot konkurs, mens passasjerer hvert år taper flere hundre euro i tilfelle konkurs.«Analyser Julie Freer, talskvinne for Testachats.»Heller ikke muligheten for å kansellere passasjerbilletter gratis i krisetider er dessverre ikke opprettholdt.«, klager hun.

Ansatte i Brussels Airlines streiker i tre dager i desember: «Dette er bare begynnelsen på våre bevegelser»

«Elefanten er fortsatt i rommet,» ifølge selskapene

For Testachats er det ingen skalering.revolusjonerende» Det foreslås ikke å la passasjerer enkelt gjøre gjeldende sine rettigheter. Derfor vil forbrukervernpolitiske tiltak angående rettighetene til intermodale passasjerer ikke være tilfelle «Bare et tomt skall». «Den gjeldende bestemmelsen tilsier at online bookingformidlere kan frita seg fra ethvert ansvar på grunnlag av en enkel advarsel før kontrakten.«, beklager foreningen.

Når det gjelder luftfart snakker vi.»«Et sjenert skritt mot sammenheng i virvaren av passasjerrettigheter i Europa». «Men disse forslagene tar ikke opp kjerneproblemet, nemlig det presserende behovet for EU å revidere sin grunnleggende passasjerrettighetsforordning, kjent som EU261.Rania Georgotsakou, direktør for Airlines for Europe, fordømmer. I følge gresk, «Mangel på klarhet» Dermed har dagens regler ført til «Flere avgjørelser fra EU-domstolen enn noen annen forskrift.