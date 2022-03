Kommunikasjon, pressing, filming … Strome låste alt

På skalaen til Belgia, og til og med i en del av verden, kan noen artister fremkalle spenning som stroma. Hans comeback ble, fantasifullt, forventet av en del av publikum og media. Paul van Haver visste det, så han forventet alt. Tyngden av forventninger og frykten for en ny forbrenning førte til at han forsvarte seg så mye som mulig, og begynte med media og holdt en del av omverdenen på avstand. Under de tre «preview»-konsertene som ble presentert forrige uke, ble ikke journalister og profesjonelle fotografer gjenkjent, og de mottok umiddelbart offisielle bilder.

Spørsmål to dager i forveien

Nivå intervjuer, samme oppførsel. Bare noen få unntak tilbys her og der, men prioriteringen er ikke lenger det belgiske markedet, alt garantert for sin sak. Viewfinder er for tiden opplært i Frankrike, Storbritannia og USA.

Så de fleste belgiske aviser måtte holde en pressekonferanse. I seg selv kan dette forstås og respekteres. Men for å delta blir hver deltaker bedt om å signere en konfidensiell avtale, ikke ta lyd- eller videoopptak eller bilder. Telefoner skal være slått av, spørsmål sendes to dager i forveien, skjermet og stilt av anmelderen. Dette er ikke lenger en pressekonferanse, men en offisiell kommunikasjon.

Denne ruten er generelt reservert for store angelsaksiske stjerner. For noen måneder siden ønsket Elton John å opptre på denne måten via Zoom for å tilfredsstille verdenspressen. I løpet av 10 spørsmål og 20 minutter var saken over. Paul Van Haver, han vil gi vedlikehold i over en time. Før oppstart vil han takke journalistene som var der for å «spille spillet». «Jeg må beskytte meg selv,» rettferdiggjør han. En kort spørsmål-og-svar-sesjon tilbys fortsatt, men nøye overvåket.

Et normalt liv

For å unngå å bli utbrent, erkjenner Strome at noen regler har blitt satt på plass med teamet hans, som tidligere. Foruten magasinet er livet hans perfekt designet. Strome er aktiv fra 9.00 til 17.00, med Paul Van Haver som ansvarlig. «Når jeg forlater studioet trenger du ikke lenger å snakke med meg om musikk,» sier han. Familiefaren visste at han til tross for sin «lille spesielle jobb» kunne få et «normalt liv».

Også i sosiale nettverk styrer artisten alt. På tidspunktet for Racine Carrée (2013) var Instagram ennå ikke et viktig nettsted for artister. Strome lærte å modifisere og spille nye symboler for samfunnet. Drevet av den uventede suksessen til «So we dance» på plattformen i fjor, spilte han inn på TikTok, en favorittprosessor for unge mennesker. Dansekomposisjonen til «Santé» er også fullt skalert for å bli tatt på denne kanalen.

«Litt rester»

Paul Van Haver innrømmer det, han føler seg til tider litt «forlatt», men er ivrig etter å forstå hva som skjer på de nye sidene. Under denne «konferansen» vender han flere ganger tilbake til 37-årsdagen sin. «Jeg vil ikke være den gamle fyren som vil være ung,» understreker han når moderatoren spør ham om han har fulgt den nye rapscenen de siste årene, så han burde bli imponert. Han innrømmer også at han gikk glipp av sin første dansemusikk. «Jeg begynner å bli eldre. Jeg vil heller tilbringe kveldene mine hjemme enn å gå på nattklubben. I dag er Strome glad, forsikrer han oss. Uansett, han er fast bestemt på å ikke gjenta tidligere feil.