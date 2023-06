Kompany har allerede reist for et internship hos Burnley og gikk foran Champions League-finalen: «For Pep Guardiola vil det være «business as usual»»

Det faktum at han allerede har hentet sine menn tilbake til treningsfeltet har skapt en del oppsikt over kanalen. Men fra Vincent Kompanys synspunkt er dette den beste måten å forberede seg til neste sesong på, så han og troppene hans vil tilbringe i Premier League. Etter deres siste ligakamp mot Cardiff City 8. mai, hadde Burnley-spillerne rett til ytterligere fire ukers ferie. Ingen tid til å hvile på laurbærene, men. «Jeg ser ikke hvorfor vi skal jobbe mindre fordi vi kom førstOmfattende selskap for klubbmedier. «Tiden vi bruker på banen med spillerne er uvurderlig.»

De ferske Championship-mesterne gjenopptok treningen på klubbens treningsbane Barnfield mandag. The Clarets dro deretter på praksis i Portugal frem til fredag ​​16. juni. – Vi planlegger å være 100 % i form fra sesongstart (Premier League gjenopptas 12. august). Vi liker å utnytte hver time godt og det gir oss også tid til å tilbringe med ungdommene i klubben.

«Alt innbyggerne gjør avhenger av motstanderen»

Denne lørdagen blir Kompany en av de mest fulgte Champions League-finalene mellom Portugal, Romelu Lukaku og «hans» Manchester City og Inter Milan. «Jeg tror det blir «business as usual» for Pep, som spiller i sin andre C1-finale med City.sa selskapet overlappSendes på Youtube og presenteres av Gary Neville.

Den tidligere Manchester United-forsvareren har blitt flyttet til å bli konsulent Sky SportsJeg prøvde å finne ut litt mer om Pep Guardiolas kampforberedelsesmetoder. «Av alle trenerne jeg kjenner, snakker han mest om motstanderenKompany innrømmet at han spilte mer enn seksti kamper under veiledning av den katalanske treneren. Alt innbyggerne gjør avhenger av motstanderen. Det er alltid små endringer. Dette er grunnene til at du scorer 100 poeng i enkelte sesonger, når du er god på det du gjør, er du god til å blokkere motstanden.

«Først ville jeg ikke spille i Champions League»

Kompany ble også spurt om hvordan Guardiola kunne nærme seg kampen fra et defensivt synspunkt, spesielt mot kontringere som Edin Dzeko eller Romelu Lukaku. «For min generasjon med Pep er det veldig vanskelig å slå Klopps Liverpool med Mane, Salah og Firmino… Hvis du mister ballen, vet du at endringene deres er veldig viktige. Til og med ustoppelig. Disse aspektene vil trolig bli tatt opp i analyser før konkurranse. Men for andre bør du ikke tenke for mye på det.

Med Manchester City spilte den tidligere Devils-kapteinen 36 Champions League-kamper. Selvfølgelig lyktes han aldri. – Til å begynne med likte jeg ikke denne kampenHan er enig med Neville. På et tidspunkt var det fantastisk å vinne Premier League og FA-cupen. Kanskje fordi klubben ikke har slått dem på en stund. Deretter, etter hvert som din hjemlige suksess skrider frem, vil du elske kampene du har sett. Men hei, du spiller i løpet av uken, på kveldene, mot lag som fansen ikke bryr seg om. Etter det ble vi noen ganger blåst bort mot lag som Dortmund eller Ajax. Det var en vanskelig periode for engelske lag i Europa, spesielt mot de tyske og spanske maktene.