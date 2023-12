kompatible enheter, hvordan spille gratis, vekten av spillene…

Annonsert for omtrent to uker siden, hedret Rockstar Games og Netflix sitt første partnerskap med utgivelsen av GTA The Trilogy: The Definitive Edition på mobile enheter (iOS og Android) gjennom Netflix Games-plattformen.

Tilgjengelig fra torsdag kveld, vil spillere over hele verden kunne oppdage eller gjenoppdage eventyrene til Claude Speed ​​i Liberty City i GTA III, eller eventyrene til Tommy Vercetti i GTA Vice City og Carl «CJ» Johnson i GTA San Andreas.

For å finne ut alt om denne definitive gjenutgivelsen av disse kultspillene, her er en kort oversikt.

GTA The Trilogy: hvordan spille det gratis?

For å få tilgang til alle tre spillene gratis (eller i det minste uten ekstra kostnader) (ubegrenset tilgang), er alt du trenger en Netflix-konto. I så fall, gå til smarttelefon- eller nettbrettbutikken (Apple Store/Google Store) og søk ganske enkelt etter «GTA Netflix». På denne måten vil alle tre spillene være tilgjengelige gratis.

Alt du trenger å gjøre er å installere dem og deretter kjøre dem. Når dette er gjort, vil du se et lite vindu som ber deg logge på med Netflix-kontoen din. Når dette er gjort, vil det være mulig å spille GTA III, Vice City og San Andreas uten ekstra kostnad og uten tidsbegrensninger.

Jeg har ikke Netflix, kan jeg spille?

Hvis du er i en situasjon der du ikke abonnerer på Netflix eller abonnementet ditt er utløpt, finnes det en løsning. Faktisk er alle tre spillene tilgjengelige for kjøp individuelt. Da må du betale 19,99 euro per tittel, eller cirka 59,97 euro for alle tre spillene. Når de er i din besittelse, vil de tilhøre deg på ubestemt tid, og det vil også være mulig å spille dem uten tidsbegrensninger.

Hvilke enheter er kompatible med GTA The Trilogy The Definitive Edition?

For øyeblikket er denne GTA-trilogien kompatibel med Android 8 eller nyere og iOS 16 eller nyere. Så på iPhone trenger du iOS 16.0 eller nyere oppdatering samt A12 Bionic-brikken eller nyere som finnes i iPhone XS. På iPad krever dette også å ha iPadOS 16.0 eller nyere oppdatering, samt A12 Bionic-brikken eller nyere tilgjengelig i 11-tommers iPad Pro, fjerde generasjons iPad Air og åttende generasjons iPad.

Hva er vekten av mobilspill?

For Grand Theft Auto III trenger du en enkelt nedlasting på 1,73 GB som lar deg spille og få tilgang til hele spillet, oppdragene og lydinnholdet.

Når det gjelder GTA Vice City, tillater den rundt 2,80 GB å laste ned spillet. Så, under den første lanseringen, vil det være rundt 4 GB ekstra data å laste ned for å eie hele spillet og kunne ta fatt på eventyret.

Til slutt, for GTA San Andreas, er du igjen inne for en første nedlasting på rundt 2,83 GB, deretter en andre på 6,4 GB når du starter spillet for første gang. Når dette er gjort, vil det være mulig å begi seg ut på eventyret med CJ og Grove Street-familien.

GTA The Trilogy på mobile enheter, hvordan ser den ut?

Totalt sett er porten ganske vellykket. De mange feilene som var tilstede da remasteren ble lansert i november 2021 på PC og konsoller har forsvunnet. Kvaliteten er selvfølgelig ikke på nivå med PS5, Xbox Series X og PC-versjonene. Men på mobilversjonene er gjengivelsen ganske ren og du blir fort fanget av spillet. De største ulempene kommer fra visningsavstanden, ikke særlig godt administrert, og deretter fra et «uskarphet»-filter som er installert på skjermen når hastigheten er høy. De venter i en bil eller en motorsykkel.

Kompatible drivere?

Selvfølgelig er det mulig å spille GTA The Trilogy: The Definitive Edition ved å bruke berøringstastene som tilbys når du starter spillet for første gang (med flere mulige konfigurasjoner). Men du kan også koble til en Xbox- eller PS5-kontroller og installere smarttelefonen din på passende mobilkontrollere (som ryggrad) for en bedre spillopplevelse.