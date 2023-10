Kompensasjon på ca 55 euro for eiere av solcellepaneler som opplever spenningsproblemer på nettet

CWaPE – regulatoren av energisektoren i Vallonia – sendte nylig til den vallonske regjeringen sitt endelige forslag til et dekret om kompensasjonssystemet som vil bli brukt på eiere av fotovoltaiske paneler som opplever feil i omformeren deres.

Den bekrefter formelen som vil resultere i en kompensasjon på omtrent 55 euro per gjennomsnittlig installasjon, eller 12,31 euro per kilowatt elektrisitet, og legger til en faktor som øker beløpet på denne kompensasjonen med 25 % hvert år.Å oppmuntre distribusjonsnettverksoperatøren (DSO) til å løse de eldste frakoblingene som en prioritet«.

Dette endelige forslaget er et resultat av konsultasjoner med interessenter i sektoren.Den har som mål å gi et svar på de vanskelighetene som ofte står overfor små produsenter, spesielt eiere av solcelleanlegg, som ser at produksjonen deres blir hemmet på grunn av spenningsproblemer på nettet.«, minnes CWaPE.Vårt forslag tar sikte på å berolige investorer«, legger arrangøren til.

Teksten oppfordrer på den ene siden nettsjefen til å ta ansvar for det rapporterte problemet raskt og effektivt, og på den andre siden etablerer den en kompensasjonsmekanisme for produsenten som ikke kan hjelpes innen en rimelig tidsramme, fortsatte. Ifølge sistnevnte gjenstår målet fremfor alt å forbedre kvaliteten på nettverket. For å sikre dette vil koeffisienten øke erstatningsbeløpet årlig.

CWaPE-forslaget blir for tiden studert av kontoret til den vallonske energiministeren Philippe Henry, som vil legge temaet på bordet til den regionale regjeringen.