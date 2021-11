Komplett bane og favoritter

Det unge arrangementet, men allerede godt etablert på kalenderen, Arctic Race of Norway 2021 kommer tilbake fra 5. til 8. august et år senere. For sin 9. utgave er kurset repeterende, men byr på en unikhet. Løpet for den nordlige delen av verden skal krysse Norge via Finland og avsluttes på en etappe. Den siste utgaven som ble holdt i 2019 var veldig spennende Alexei Lutchenko (Astana Pro Team) er bare et sekund unna Warren Barquil (Team Archaea Samsik).

En solid meny på Norwegian Arctic Race 2021

Fra første etappe kan det gjøres forskjeller mellom de norske Arctic Race-rytterne. Det siste løpet er å bestige det 1,2 km harde fjellet 8,1 % tre ganger. Dagen etter virker mindre komplisert enn alt annet, men denne versjonen vil bli enda bedre. Den vil finne sted i Finland, ikke Norge, i sin siste del.

Det tredje nivået inneholder alt som er høydepunktet i denne versjonen. Med en tøff avslutning i Malselv, 3,8 kilometer til et snitt på 7,8 %, kan vinneren over ta et stort steg mot finaleseier.. Men på løpets siste dag, med en kupert finaleomgang på Horstat, kan ting endre seg igjen.

Favoritter i 8. utgave

*** Ben Hermans, Warren Barquil

** Andreas Leknesund, Ode Christian Iking, Fabio Feline

* Christian Rodriguez, Victor Laffey, Peter Vaughn

Detaljer om etappene i det 8. Arctic Race i Norge

Torsdag 5. august, 1. nivå: Tromsø – Tromsø (142,5 km)

Fredag ​​6. august 2. Nivå: Nordkjosbotn – Storfjord – Kilpisjärvi (178 km)

Lørdag 7. august, 3. nivå: Finnes – Malselv (184,5 km)

Søndag 8. august 4. Nivå: Krattangan – Horstot (163,5 km)