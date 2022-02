Komplett liste, alle svar og hvordan du henter dem

Ser fortsatt etter neste generasjon Sportsstasjon Konsollen vil gjerne høre om PS5-administrasjonskoder. Disse 14 kodene gir brukere 14 sjanser til å lykkes ved å få tilgang til PlayStation 5-systemet direkte fra Sony. Haken er at disse kodene kan være vanskelige å finne. Heldigvis har vi nedenfor samlet en liste over alle kodene, spørsmålene og noen av våre beste svar. Den ble oppdatert 19. februar 2022.

Merk: Svardelen av hvert spørsmål har ikke blitt publisert av Sony, så teamet vårt har lagt til troverdige gjetninger til de offisielle svarene er bekreftet. Vi vil oppdatere dette innlegget med ny informasjon så snart de offisielle svarene er utgitt.

Alle PS5-behandlingskoder og svar for 2022

PS5-prosesskode 1

Kode: L2, trekant, R1, sirkel, L1, X, R2, kvadrat

Spørsmål: Hvor mange timer spilte spillere globalt på PS4-konsollen sin i desember 2021?

Svar: 15000000000

PS5 Healing Code 2

Kode: L2, R2, trekant, R1, L1, sirkel,

Spørsmål: Hvor mange ganger logget spillere på PS4-konsollen sin over hele verden i desember 2021?

Svar: 5000000000

PS5 Healing Code3

Kode: trekant, R2, kryss, L1, R1, firkant

Spørsmål: Fra desember 2021, hvor mange timer har spillere over hele verden spilt «Uncorded 4: A Thieves End»? (PS5 og PS4)

Svar: 1500000

PS5-prosesskode 4

Kode: L1, trekant, L2,>, R2, sirkel,

Spørsmål: Hvor mange timer spilte spillere over hele verden «NBA 2K22» i desember 2021? (PS5 og PS4)

Svar: 10000000

PS5 Healing Code5

Kode: trekant, sirkel, L1,>,, X,

Spørsmål: Fra desember 2021, hvor mange timer spilte spillere over hele verden i Horizon Zero Dawn? (PS5 og PS4)

Svar: 2000000

PS5 Healing Code6

Kode: R1, trekant, R2, L2, sirkel, firkant

Spørsmål: Hvor mange timer med spilling spilte spillere globalt på PS5-konsollen sin i desember 2021?

Svar: 12000000000

PS5 behandlingskode 7

Kode: trekant,>, sirkel, L1, X, R2,

Spørsmål: Fra desember 2021, hvor mange timer spilte spillere over hele verden God of War? (PS5 og PS4)

Svar: 1 800 000

PS5-prosesskode 8

Kode: Forventes 21. februar.

Spørsmål: Forventes 21. februar.

Svar: Forventes 21. februar.

PS5 behandlingskode 9

Kode: fastsettes

Spørsmål: Skal avgjøres

Svar: Fastsettes senere

PS5 Healing Code10

Kode: fastsettes

Spørsmål: Skal avgjøres

Svar: Fastsettes senere

PS5-prosesskode 11

Kode: fastsettes

Spørsmål: Skal avgjøres

Svar: Fastsettes senere

PS5 Healing Code12

Kode: fastsettes

Spørsmål: Skal avgjøres

Svar: Fastsettes senere

PS5 Healing Code13

Kode: fastsettes

Spørsmål: Skal avgjøres

Svar: Fastsettes senere

PS5-prosesskode 14

Kode: fastsettes

Spørsmål: Skal avgjøres

Svar: Fastsettes senere

Slik gjenoppretter du PS5-behandlingskoder

For å hente PS5-transaksjonskoder må spillere:

Å gå Denne siden Logg på PlayStation-kontoen din. Klikk “Skriv inn kode” og les vilkårene og betingelsene. Skriv inn en kode fra listen ovenfor. Svar på spørsmålet med din beste gjetning. (Eller bruk vår beste gjetning som en guide.) Gratulerer, du har en sjanse til å vinne!

Flere koder vil bli avslørt i løpet av uker. Dette innlegget vil bli oppdatert så snart flere ikoner er funnet.

Gratulerer til alle som melder seg på!

