Komplette instruksjoner for de forskjellige sluttspillene og sluttspillene i Jubilee Pro League

«Champions PO»

Kun klubber rangert 1. til 4. ved slutten av den klassiske fasen av mesterskapet deltar. Punktene ble kuttet i to og sirklet i en halvsirkel.

Rangering:

1. Union SG: 39 poeng *

(DBC: Kampen deres mot Beersat ble stoppet av Beersat-fans. Resultatet var fortsatt 0-0. Union må vinne den grønne løperen.)

2. Club Brooke: 36 poeng

3.Underlys: 32 poeng

4. Antwerpen: 32 poeng *

* Rundt

Alle lag konkurrerer frem og tilbake.

På slutten av 34 dager av den vanlige fasen er lederen, Union Saint-Gillois, trygg på at han vil dra nytte av den europeiske billetten uansett hva som skjer.

«Europe Mails»

Dette er bekymringsfullt for alle klubber rangert fra 5. til 8. etter 34 dager av den vanlige fasen av mesterskapet. I likhet med PO-mesterne, er poengene her kuttet i to og omringet.

Rangering:

1. La Gantoise: 31 poeng

2. Sporting Charleroi: 27 poeng

3. Mechelen: 26 poeng

4. KRC Genk: 26 poeng *

* Rundt

Vinneren av det europeiske sluttspillet vil spille i konkurransen om den endelige europeiske billetten. Og dette, mot 4. i den endelige klassifiseringen av Champions PO.

Hvordan fordeles ulike europeiske billetter?

Som en påminnelse har Belgia totalt 5 billetter til Europacuppen, som fordeler seg som følger:

Vinneren av Champions Play-off vil bli kronet til Champion og spille i Champions League

Vil spille 2. plass i Champions Play-offs i tredje kvalifiseringsrunde av Champions League.

Vil spille i den siste kvalifiseringsrunden i 3rd Conference League i Champions Play-Offs.

Laget som vinner finalen i Champions Play-Offs 4. og Europe Play-Offs vil spille i den andre kvalifiseringsrunden i Conference League.

Endelig skal vinneren av den belgiske cupen spille i den siste kvalifiseringsrunden i Europa League.

Vær forsiktig, det er noen finesser:

Hvis Unionen rangerer 4. i PO-mesterskapet, vil det være den 3. som møter den europeiske PO-vinneren.

Da må du fortsatt ta hensyn til utfallet av den belgiske cupfinalen (La Condois møter Anderlecht 18. april). Som forklart av Pro League:

1.Hvis vinneren av trofeet deltar i Champions Play-offs og ender på 1. eller 2. plassDen siste kampen om den andre billetten til Europa League mellom Champions» 4. sluttspill og vinneren av det europeiske sluttspillet vil ikke finne sted. Europeiske billetter vil bli fordelt som følger:

Mesteren (gruppespillet) og andreplassen (tredje startrunde) kvalifiserer til Champions League.

Europa League-kvalifiseringen for cupvinneren går til den tredje kampen i Champions Play-offs.

Kvalifisering 4. og 5. (vinner av Europa-sluttspill) kvalifiserer til Europa Conference League.

2.

Hvis vinneren av trofeet deltar i Champions Play-offs og havner på 3. eller 4. plass, Finalen vil ikke finne sted. Trofévinneren har billetten til den siste kvalifiseringsrunden i Europa League. Andre klubber rangert som 3. eller 4. i Champions Play-Offs mottar de beste billettene til Europa Conference League. Andre billetter til Europa Conference League vil til slutt gå til vinneren av Europa-sluttspillet.

3.

Hvis trofevinneren vinner å spille i Europa-sluttspillet, Ingen finalekamp vil finne sted. Trofévinneren har billetten til den siste kvalifiseringsrunden i Europa League. Kvalifiser deg direkte til 2. åpningsrunde av 4. Europa Conference League i Champions Play-Offs.

4.

Hvis vinneren av trofeet ikke vinner Europa-sluttspillet, Ingenting vil endre seg i europeisk billettdistribusjon. De to beste lagene i Champions Play-offs mottar billetter til Champions League. Klubben på 3. plass vant billetten til Europa Conference League. Trofévinneren beholder en billett til Europa League. Den 4. i Champions Play-offs og vinneren av European Play-offs vil møte hverandre om den siste billetten til Europa Conference League.

Etterkommere og forfremmelse:

Som en påminnelse falt Beersat, basen til D1A, inn i D1B og ble erstattet av Westerlow, den diktatoriske mesteren av D1B.

Det gjenstår å se hvem som skal spille Elite fra Seraing eller RWTM neste sesong. De to lagene møter hverandre i sluttspillet (skal til Edmund McDens Stadium 23. eller 24. april og returnere til Byrne en uke senere). Det er andre gang på rad at Stålarbeiderne er med i disse sluttspillene. De vant mot Wasland-Bevern i fjor.