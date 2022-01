Kona til Jean-Michel Blanker, anklaget for å ha en debatt til fordel for mannen sin, forsvarer seg: «Alle vet at jeg er hans partner»

Siden tirsdag har den franske utdanningsministeren Jean-Michel Blanquer vært i opprør. Opposisjonsgrupper ba den bekledde statsministeren om å gå av, og sa at han var “kritisk” til beslutningen om å tilbringe helgen før skoleårets start på Ibiza og for å publisere en ny helsekodeks.

Til tross for den offentlige unnskyldningen, forårsaket Blankers ferie mye blekk og ble mye kritisert i media. I tillegg har en annen hendelse antent brannen. Tirsdag kveld ble debatten til 24 News viet denne kontroversen, vanligvis i nærvær av mange gjester for ministerens sak. Problemet er at programlederen, Anna Cabana, var på Ibiza med mannen sin, bortsett fra Monsieur Blankers kone. I tillegg fortalte ikke journalisten publikum hans sanne identitet og hans tilstedeværelse på Balearene.

Anna Cabana forsvarte seg i avsnittene til Le Parisien, som ble anklaget for sin mangel på objektivitet og hennes “pro-blankere” holdning. “Dette forholdet har vært offentlig i to år. Jeg har allerede betalt hele prisen! Skriv inn navnet mitt på nettet, så er det overalt. Det er til og med skrevet på Wikipedia-siden min! I dag vet alle at jeg er en kollega av Jean-Michel Blanker. Jeg kan ikke betale regningen hver dag“, rettferdiggjorde hun seg.

“Jeg er vert for et nyhetsprogram. Det hadde vært surrealistisk om vi ikke hadde snakket om datidens politiske krise. Hvis jeg ikke hadde det, ville jeg blitt belastet. Jeg, jeg gjorde jobben min ærlig som journalist“, sa Anna Cabana igjen. For å konkludere videre:”Hvis kjedet hadde bedt meg om å trekke meg unna, hadde jeg åpenbart nikket.“