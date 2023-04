Konflikt i Delhaize: fogder sendt til dusinvis av butikker, seks fagforeningsfolk arrestert i Gent

Lørdag lover å bli intens for supermarkeder, foran langhelgen 1. mai. Fagforeninger hadde antydet at ytterligere tiltak ville forsinke åpningen. Administrasjonen forutså det altså ved å gjøre omfattende bruk av namsmenn og noen steder også politiet, sa Raoul Deculver. Dersom det merkes forsinkelser ved åpning, tar de aller fleste av konsernets 128 butikker imot kunder. Av de syv Delhaize-butikkene stengte lørdag morgen, to (kl Excelis Og Mons) på forespørsel fra administrasjonen, som bidrar til det forebyggende arbeidet, og vil holde dørene stengt til tirsdag. tredje, i Molenbeek, kan ikke nås på grunn av tidligere planlagt arbeid. De fire siste merkene som er berørt av nedleggelsen er lokalisert i AntwerpenOg Marcinel Og Montaigne. Ifølge Delhaizes talsmann hadde gruppens distribusjonssenter i Zellik, i Flamsk-Brabant, som ble blokkert av demonstranter torsdag, ingen forstyrrelser lørdag morgen. Noen varer var imidlertid utilgjengelige i supermarkedshyllene, som et resultat av Zellicks pre-lammelse. Siden 7. mars og ledelsens kunngjøring om franchising av 128 integrerte butikker i Delhaize, har fagforeninger gjennomført en streik i supermarkedene. Et nytt ekstraordinært næringsråd holdes i Delhaize tirsdag. Ledelsen fastholder at konsesjon vil bli ledsaget av opprettholdelse av lønns- og arbeidsvilkår for ansatte, men fagforening er tvilsom.