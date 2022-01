Konflikt i Ukraina: Russland står overfor enestående sanksjoner i tilfelle “angrep”

Russland har sendt titusenvis av soldater over grensen til Ukraina de siste månedene, noe som øker frykten for en invasjon.

– Vi har blitt enige om å samarbeide ved å innføre koordinerte og strenge sanksjoner mot ethvert angrep på Ukraina, som er mer alvorlig enn vi noen gang har bestemt mot Russland, sa Johnson. allierte.

Russland har sendt titusenvis av soldater over grensen til Ukraina de siste månedene, noe som øker frykten for en invasjon. Hvis Moskva avviser en slik plan, insisterer Kreml på skriftlige garantier for sin sikkerhet, inkludert et løfte om at Kiev ikke vil slutte seg til NATO.

En “hard opposisjon”

«Jeg tror all Russlands frykt kan dempes.

“Men hvis president Putin velger veien til blodsutgytelse og ødeleggelse, må han innse at det er tragisk og unødvendig,” fortsatte han og advarte om at “selv om den beslaglegger små deler av ukrainsk territorium, vil motstanden være hard.”

Vi kan ikke se bort fra synet om at “Europa som helhet er uavhengig” etablert på slutten av den kalde krigen i 1989 fordi “Russland satte en pistol mot hodet på Ukraina”, la han til. Sender NATOs krigsstyrker til et kortvarig “land.

Russere og vestlige har gitt hverandre skylden for å utløse krisen, med fare for å provosere frem en stor konfrontasjon de siste ukene. Til tross for mangelen på resultater fortsetter den diplomatiske innsatsen.

Den britiske utenriksministeren Lis Truss kalte et nytt russisk militært inngrep i parlamentet “en massiv strategisk feil” som ville medføre “alvorlige kostnader for den russiske økonomien, inkludert integrerte sanksjoner.”

Han sa at han planla å reise til Ukraina neste uke.

USA og Europa er i felles front

Den britiske statsministerens kommentarer kom dagen etter en videokonferanse mellom amerikanske, europeiske og NATO-ledere, som bekreftet sin «ureserverte støtte» til Ukrainas regionale integrasjon og de «mest alvorlige konsekvensene» av en invasjon av Russland. Landet, kunngjorde den tyske regjeringen mandag kveld.