Kong Charles III ble lei av Meghan Markles ublu betalinger: «Jeg er ikke en bank»

En helt ny bok dedikert til kong Charles III har kommet i bokhandelen. I «Our King: Charles III – The Man and the Monarch Revealed» tar forfatteren Robert Jobson opp de økende spenningene i den britiske kongefamilien de siste årene. Og dermed vender han tilbake til det konfliktfylte forholdet mellom den nye suverenen og prins Harry, som har bestemt seg for å frigjøre seg fra sine kongelige plikter og flytte til Amerika sammen med sin kone Meghan Markle i 2020.

«Charles trodde først at ting fortsatt ville fungere mellom ham og Harry etter Brexit. Men Harry fortsatte å trenge midler. Og Charles hadde allerede fortalt ham at han ikke hadde nok penger til å fortsette å betale Meghan Markles utskeielser. Prins Harry ringte først bestemoren sin. Dronning Elizabeth II. Men sistnevnte Hun ønsket ikke å komme mellom sønnen og barnebarnet. Så hun ba Harry ringe Charles direkte. Men etter en stund fungerte det ikke. Charles sluttet å svare på telefonen fordi Harry bare kontaktet ham fordi han trengte penger. Da dronning Elizabeth spurte ham hvorfor han ikke snakket med Harry, svarte han: «Jeg er ikke en bank'», skriver Robert Jobson i sin bok. De nye avsløringene hjelper ikke Meghan Markles rykte hos fans av det britiske monarkiet. Robert Jobson går videre i sin bok, da han skriver at dronningen «fryktet at Harry hadde blitt fullstendig blendet av sin kjærlighet til Meghan». «Det var viktig for ham at Meghan fikk alt hennes hjerte begjærte, og han var villig til å be hvem som helst om hjelp. Dessverre gjorde hans pengetørst at han mistet kongefamiliens tillit.» 6. mai bestiger kong Charles offisielt tronen under kroningsseremonien. En svært etterlengtet begivenhet, det kan være uten prins Harry og Meghan, da paret ennå ikke har kunngjort deres tilstedeværelse. Er spenningen fortsatt høy? Vi må vente til neste måned for å vite sikkert.