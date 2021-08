Kong Harold avduker nytt National Veterans Memorial – Royal Central

Forrige fredag ​​avduket kong Harald av Norge det nye National Veterans Memorial og tente “Evig flamme” på festning Agarshas i Oslo. Kronprins Hagon deltok også på seremonien. Kongen og kronprinsen ble ønsket velkommen av taler (startende) Don Wilhelmson Trane, statsminister Erna Solberg og forsvarsminister Eric Christopherson. Innvielsesseremonien deltok også utenriksminister Ine Eriksen Seride og forsvarsminister Frank Buckeye Jensen.

Monumentet ble reist til ære for personell som tjenestegjorde i internasjonale operasjoner i Norge eller deltok i andre internasjonale tjenester i farlige områder etter andre verdenskrig. I 2019 bestemte den norske regjeringen seg for å reise et nasjonalt monument på Fort Agarsus for å hedre personell som har deltatt i internasjonale aktiviteter på vegne av Norge.

Monumentet har en steinstruktur som er gravert med den norske nasjonalsangen “Vi også når det trengs”, navnene på de som mistet livet i internasjonale aktiviteter og en bronseplakett som “Eternal Flame”. Lommelykt på toppen av bronseplaten.

Etter åpningen ble medaljeseremonien avholdt. Kong Harald overrakte War of War til major Nut Andreas Flydal, som ble tildelt medaljen for fremragende prestasjoner i å lede krigen under en hendelse i Syria i 2017 i International Coalition Against ISIS. Flydols mot og lederskap, og han og avdelingen avgjorde det arbeidet og hendelsen, tilføyer begrunnelsen.

Eldste -monumentet ligger i den sørlige enden av Fort Agarshas og har en 100 meter lang benk i naturstein i form av den norske National Rock Larvigite. Benken er omgitt av et tre som har vært en del av torget siden 1990 -tallet. Tilflugtsstedet under trærne er nå et sted for anerkjennelse og refleksjon.

Interiøret i natursteinbenken er gravert med navnene på alle de internasjonale aktivitetene som Norge har bidratt til siden 1945. På nordsiden er operasjoner i Midtøsten og Asia i øst, og operasjoner i USA er på vestsiden av hagen. Dermed vil benken indikere omfanget og omfanget av Norges bidrag til internasjonale operasjoner rundt om i verden.