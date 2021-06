Kong Harold og dronning Sonja av Norge markerer 30-årsjubileet for kroningen – Royal Central

23. juni er det nøyaktig 30 år siden kong Harold og dronning Sonja ble velsignet med en storslått seremoni av Den norske kirke. Hendelsen fant sted ved Nitros-katedralen i Trondheim, den største katedralen i Nord-Europa. Kongeparet videreførte tradisjonen som ble introdusert av kong Olav i 1958. Denne velsignelsen ble introdusert som et ritual etter at kroningsseremonien ble avlyst i Norge i 1906.

I forbindelse med velsignelsen la kongen og dronningen ut på en ti-dagers tur i Sør-Norge. Returen til Oslo gikk i land med den norske kongelige fergen. Året etter la kongefamilien på en 22-dagers reise til fire nordlige distrikter. Skikken med å ta lange turer til forskjellige deler av landet i forbindelse med kroningsseremonien og velsignelsen, går tilbake til middelalderkongene i Norge.

Før seremonien ble Royal Regalia overført fra National Bank of Norway i Oslo til katedralen i Trondheim og Nitros. Under seremonien ble kronene til kongen og dronningen plassert på hver side av høyalteret. Ved katedralen i Nitros ble kongeparet mottatt av biskopen i Nitros og biskopen i Oslo. Biskopene hilste på kongen: “Gud vokter din inngang og utgang nå og for alltid.”

Opptoget fortsatte inne i kirken, med kongen og dronningen sittende i kroningsstolene fra 1818 og utover. Etter prekenen og tekstlesingen leste biskopen bønnen, og kong Harold gikk videre. Kongen knelte foran høyalteret. Biskop Wagle la hånden på kongens hode og sa i bønn: «Allmektige Gud, du har vært vårt hjem i generasjoner, og ditt rike vil aldri rokkes. Du er Herren, for deg, Hvert kne skal bøye seg. Vi ber her og ser med medlidenhet på den som kneler foran deg her. “

Bestefaren til den nåværende kongen, kong Hogan VII, var den siste monarken som ble kronet i Norge. I 2006 ble kong Harold intervjuet i anledning 100-årsjubileet for den siste kroningen, og ble spurt hvorfor han aldri hadde brukt kronen. Da svarte kongen: “Det er upraktisk og sannsynligvis pinlig. Jeg vet ikke, jeg hadde det aldri på. Jeg ville ikke ha det på.”

Dagens 30-årsjubileum for velsignelsen skulle egentlig ha blitt feiret i hele Norge, men på grunn av epidemier er feiringen avlyst.