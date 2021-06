Tirsdag denne uken la kong Harold og dronning Sonja av Norge ut på en flere dagers reise til Vestlandet. Kongen og dronningen av Norge er for tiden på Royal Boat of Norway og besøker tre kommuner på Vestlandet denne uken. Første stopp på turen var Flum Village i Aurlandsford. For å høre hvordan lokalsamfunn og bedrifter har blitt påvirket av epidemien, kommer deres Majestet Kongen og Dronningen til kommunene Orland, Hillestodt og Kin i sommer.

På tirsdag ankom kongeparet og den kongelige norske båten ombord på skipet i Flum. På skipet i Flum ble kongen og dronningen møtt av ordfører Drive Schjert. Normalt mottar landsbyen om lag 4000 turister daglig fra skip og reisende, men i fjor var det en rolig dag og nesten ingen dro til landsbyen.

Hans majestet kongen sa til journalister under besøket: “Det var et langt maraton, og vi visste ikke når det skulle ta slutt. Det tok mange mennesker. Da måtte mange omorganisere seg. De klarte det bra.”

Hans majestetiske dronning fortsatte: “Det er interessant hvor kreative mennesker er i en vanskelig situasjon. Gitt forholdene vi har levd i løpet av det siste året, er de i stand til å tenke med nye og fremtidige perspektiver. Det er flott.”

Kongeparet ble orientert om situasjonen i Orland turistkommune. Ledet av ordfører Drive Schjert snakket han om en kommune som står overfor store utfordringer når alle utenlandske turister er fraværende på grunn av epidemien. Grunnleggeren og eieren av det lokale skipet, driftssjefen for Flum Railway og de lokale eierne av gårdsturisme og hotell ser på Royals for deres situasjon. De fortalte meg hvordan de likte tiden under epidemiene, og hvordan de måtte omorganisere og tenke for å tjene penger. Orientering fant sted på Freetime Tourist Hotel.

På slutten av besøket i Flum besøkte King og Queen Egir baren. Der ble de møtt av gründere og daglig leder Evan E. Louis ønsket velkommen. Opprinnelig fra New York kunne Louis fortelle historien om hvordan denne virksomheten etablerte seg i en liten landsby og vokste til en populær leverandør i store deler av Norge. Turen fortsetter onsdag i landsbyen Hillstead før besøket avsluttes torsdag i Florida.