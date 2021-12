Kong Harold V og Dronning Sonja av Norge har sluppet nye portretter for å markere deres 30-årsjubileum.

På 30-årsjubileet for deres kroning ga en norsk domstol denne onsdagen ut nye offisielle portretter av kong Harald V og dronning Sonja.

Denne onsdagen 23. juni 2021 er det nøyaktig 30 år Kong Harald V av Norge og hans kone Rani Sonja ble innviet Under en seremoni ved Nidarosdomen i Trondheim. Bygget på stedet for kong Olavs grav, har kroningen av Norges konger funnet sted siden Norges selvstendighet i 1814. For fem måneder siden, 17. januar 1991, etter at faren, kong Olav V, døde, besteg han den suverene tronen.

Veldig formelle portretter, andre slapper av

30-årsjubileet for denne religiøse velsignelsen er anledningen for palasset til å avduke nye offisielle portretter av kongeparet. Portretter av to naturer. Noen viser kongen og kona poserer på en veldig formell måte, vendt mot kameraet og kledd seg elegant. Hun har på seg en svart smoking, hun har på seg en nydelig bluse pyntet med perler og paljetter med en fantastisk lang lilla kjole som hun har satt sammen med hvite perler og diamantsmykker. På ett bilde har dronning Sonja på seg en annen kjole: en hvit kjole med et belte med store smykker. Et uformelt utseende han forbedret med sitt kjede i art deco-stil og øredobber med smaragd- og diamantperler.

I en annen serie finner vi Harold og Sonja Veldig avslappet, i stua deres. De sitter side om side i en sofa og viser brede smil og stor sympati.