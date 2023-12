Kong Mohammed VI sender en melding til den egyptiske kansleren

I denne meldingen uttrykker Marokko sine varmeste gratulasjoner til Hans Høyhet Al-Sisi for den fornyede tilliten til det broderlige egyptiske folket og ønsker ham fortsatt suksess i sin innsats for å lede dem til større fremgang og velstand.

Kongen av Marokko sier at han er veldig stolt av de edle brorskaps- og vennskapsbåndene som forener de to landene, og bekrefter på nytt hans vilje til å fortsette å samarbeide med den egyptiske presidenten og fremme bilateralt samarbeid på ulike felt. To broderlige mennesker.

Ikke overraskende gjenvalg

Abdel Fattah al-Sissi, Egypts president siden 2013, ble gjenvalgt for en tredje periode med 89,6 % av stemmene i presidentvalget. Seieren, annonsert av valgkommisjonen 18. desember, skapte ingen overraskelse. Al-Sisi, som kastet Mohamed Morsi fra vervet, fortsetter sitt styre i en ny seksårsperiode. I dette valget ble 66,8% av stemmene registrert blant Egypts 67 millioner velgere, og Mr. Mer enn 39 millioner stemmer ble avgitt til fordel for Sissi.

Atmosfæren under disse valgene var spesielt spent. Fra 10. til 12. desember ble 67 millioner egyptere kalt til stemmeurnene, i et klima preget av konflikt mellom Israel og Hamas på Gazastripen, som grenser til Egypt. Dessuten står landet overfor den verste økonomiske krisen i historien.