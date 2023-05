Kong Philippe feirer 10 års regjeringstid med 600 belgiere med solfylt hagefest

Kongefamilien og gjester benyttet seg av en fin pause i det mørke været de siste dagene, og under den rause solen kunne alle gå i parken og beundre de mange kunstforestillingene.

Foruten kongen og dronningen, fulgte prins Gabriel, prinsesse Eleonore og prins Emmanuel foreldrene sine. Suverenens søster, prinsesse Astrid og ektemannen prins Laurence, og hennes bror prins Laurent og prinsesse Claire var også på festen.

Denne hagefesten er en del av palassets prikkete tradisjon. Det ble først holdt i 1881 for å markere bryllupet til prinsesse Stephanie av Belgia og erkehertug Rudolf av Østerrike. På slutten av 1800-tallet hadde utendørsmottakelser blitt årlige begivenheter forbeholdt høysamfunnet. Imidlertid forsvant de under Albert I’s regjeringstid, før de fant nytt liv under Leopold III. Kongen fortsatte Badouin-tradisjonen. Kong Albert II og dronning Paola organiserte begge to for sin del: en i 2003 og den andre i 2009.

Til denne utgaven inviterte kong Philip og dronning Mathilde – som nettopp hadde kommet tilbake fra sitt arbeid for UNICEF i Vietnam – folk fra hele kongeriket. Provinsguvernørene var ansvarlige for å velge rundt femti gjester for å gjenspeile det unike ved det belgiske samfunnet. Suverene insisterte på at valget ville gjenspeile landets mangfold og bringe sammen mennesker med ulik alder og bakgrunn. Ankom Laeken med buss tidlig på ettermiddagen.

De nøt en vårvandring i Castle Park og Royal Greenhouse til lyden av et strykeorkester. En 23 år gammel illusjonist prydet også galleriet, mens en sirkusskole i Brussel lånte seg til noen handlinger. Gjestene nøt deretter en danseforestilling og en forestilling av La Monnai Youth Choir. Seremonien ble avsluttet med mottakelse i Oransjeriet.