Norge feirer nasjonaldagen 17. mai, og årets feiring vil være kort på grunn av epidemien. Den norske kongefamilien har imidlertid nå kunngjort planene for en spesiell feiring av den norske grunnloven. Selv uten den tradisjonelle barneparaden på Det kongelige slott, vil kongefamilien være sentrum for en mengde samlet på palasset i år.

Nasjonaldagen for kronprinsfamilien begynner hjemme hos dem i Ascar, hvor de vil delta på et kort utendørs arrangement i Skagam Garden. Før de drar til slottet i Oslo, vil de kjøre gjennom Ascar. Klokken 11.30 kommer kongefamilien ut på palassets balkong og delta på hovedarrangementet for nasjonaldagsfeiringen.

Klokka 12, etter kanonsalutter i flere forter, samles hele Norge for å synge nasjonalsangen. Royal Palace-området og store områder av Palace Park vil være stengt for publikum på grunn av infeksjonskontroll. Alle arrangementene blir sendt på norsk TV fra klokka 06.00 til midnatt.

Etter å ha lest nasjonalsangen, reiser kongen, dronningen, kronprinsen og kronprinsessen ut av noen distrikter i Oslo for å hilse på folket. I år, akkurat som i fjor, vil kong Harrell og dronning Sonja gå ut av Det kongelige slott på den ikoniske cabriolet A1, den samme bilen som kong Hogan VII kjørte 7. juni 1945, da kongefamilien kom tilbake til Norge etter andre verdenskrig. I fjor kalte kronprins Hagone og kronprinsesse Mete-Merid 1966-modellen Lincoln Continental Royal Wedding Car på A5.

I fjor gjorde kong Harold og dronning Sonja en overraskende tur i Oslo øst, og rystet alle som måtte bli hjemme eller feire i små grupper utenfor. De besøkte sykehusområdet på Ullewal universitetssykehus og hyllet helsearbeidere og inneliggende pasienter. Det ble beskrevet som en veldig symbolsk handling.

I år Royal Family Royal Boat «K.S. Utenfor Oslofjorden på Norge videre. Da skipet forlater Fjord, passerer en båtparade og hilser på kongefesten. Oslo Seilforening, som arrangerer denne båtparaden 17. mai, ønsker alle ombord hjertelig velkommen til å delta. Etter båtparaden vil Royal Boat reise til Royal Family Holiday Home utenfor byen Dansberg.