Kongefamiliesamtaler ‘stoppet’ etter at prins Harry og Megan Markle blir anklaget for ‘lekkasjer’

Fredssamtaler mellom prins Harry og den kongelige familien er angivelig satt på vent.

Dette kommer etter en åpen bekymring i den kongelige leiren om påståtte “lekkasjer” fra Sussex-familien. Solen.

En advarsel er allerede gitt av en regjeringsekspert om å snakke med kongefamilien Prins Harry Og Megan Markle.

Kongelig kommentator Angela Levine sa tidligere til avisen: «Jeg tror det ville være gal å snakke med kongefamilien. Megan Og Harry.

“På ingen tid vil det vises i pressen og på sosiale medier.”

Prins Harry kom tilbake til England i forrige uke for sin bestefars begravelse, og ble filmet og snakket med sin bror prins William etter å ha tjent utenfor St. George’s Chapel på Windsor Castle.

Han sies å ha snakket to ganger med dronningen for å komme tilbake til sin gravide kone Megan Markle og sønnen Archie hjemme hos dem i California. Birmingham Live.

Men samtalene ser ut til å ha gått i stykker etter Harrys ankomst til USA, og historiene fortsatte. kongelig familie.

The Sun sa at regjeringsassistenter var bekymret for at detaljer om Sussex-siden kan ha blitt lekket.

Avisen rapporterer om en telefonsamtale fra People of Megan Markle og Archie Dronning Det ble spesielt demonstrert for assistentene før begravelsen til prins Philip.

I februar 2019 forklarte fem av Megans nære venner for folk om livet hennes.