Kongressen har valgt sine ‘sjefer’ – for enheter i Europa

Kongressen har kanskje ikke klart å finne en heltidspresident som skal lede partiet i India de siste to årene siden Rahul Gandhi trakk seg, men den har nettopp fullført en serie av utnevnelser av “nasjonale presidenter” over hele Europa og valgte en øl baron en forsker “for å spre ideologien sin overalt” på utenlandske bredder.

Utnevnelsene, alle av indisk avstamning, ble kunngjort av den utenlandske kongressdepartementet ledet av teknokrat-slått-politiker Sam Pitroda tidligere denne uken.

Garisober Singh Gill, eieren av Chakra-ølmerket, er den nye ‘landspresidenten’ for Indian Overseas Congress (IOC) i Norge. I følge Chakra-ølwebsiden var merket som ble lansert av Gill i 2006, ‘det første Punjabi-bryggerimerket’ på det internasjonale markedet.

Gill sa at faren Gurmail Gill, en tidligere nasjonal fotballspiller fra India, var grunnleggeren av IOC i Europa, og kampen har en god tilstedeværelse i Norge. “Min far har vært i kongressen hele livet. Nå tar jeg ansvaret … Målet er å bringe investeringer, næringer til India ”, sa han.

På spørsmål om hvorfor han fordypet seg i politikk, la han til: “Det er godt å vite … hva som skjer i mitt land.”

For Finland er valget av kongressen 35 år gammel forsker Komal Kumar Javarappa, en molekylærbiolog som arbeider innen blodkreft og jobber på et velkjent sykehus i København.

Javarappa, som kommer fra Mysore, sa at IOC nylig etablerte seg i Finland, og at han koordinerte virksomheten. Han sa at han hadde henvendt seg til Pitroda. “Jeg skrev en e-post der jeg var interessert i å bli med. De foreslo hvordan det kunne gjøres. “

På sin motivasjon sa Javarappa: “Jeg har jobbet i forskjellige land som forsker. Når jeg ser på India … vitenskapsfeltet, spesielt helse … føler jeg at vi mangler god forskning. Forskere som meg burde være involvert i denne typen ting. Tanken min er å dra tilbake til India i fremtiden og gjøre noe godt for mitt land … Kongressens ideologi tiltrukket og motiverte meg ”.

De andre nevnte inkluderer Dilbag Channa (Italia), Joy Kochattu (Sveits), Sonia Heldsted (Sverige), Sunil Korah (Østerrike), Sukheevan Preet Singh (Belgia), Harpinder Singh Ghag (Nederland) og Amarjit Singh (Polen).

Rajwinder Singh, IOC-koordinator for Europa, sa at laget har tilstedeværelse i 23 europeiske land, de sterkeste i Storbritannia. Han sa at de fleste som er utnevnt til landspresidenter er forretningsmenn, fagpersoner og akademikere. Singh er selv i hotell- og eiendomsbransjen.

Singh sa at Channa er en innvandringskonsulent, Heldsted jobber som personaladministrator ved et sykehus i Stockholm, Sukheevan er mathandler og distributør i India, Ghag er transportør, Kochattu er en forretningsmann som er også tilknyttet World Malayalee Council, Amarjit jobber i finanssektoren og Korah er IT-spesialist.

Rahul Pathinettil Raj, en landbruksforsker som arbeider i München og leder aktivitetene til den indiske fagkongressen ledet av Shashi Tharoor, sa at både han og IOC samarbeider med indiske fagpersoner over hele Europa for å spre kongressens ideologi og tiltrekke fagfolk til organisasjon.