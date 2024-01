Konkurranse: Samlerens trådløse Bluetooth-hodetelefoner å vinne på Coffee on the Rocks!

Disse trådløse hodetelefonene fungerer med alle enhetene dine ut av esken. Hold dem til ørene dine, og de kobles umiddelbart for å gi deg full detaljert lyd av høy kvalitet.

Etter ett-trykks oppsett aktiveres øreproppene dine automatisk og alltid sammenkoblet. De er veldig enkle å bruke. Hodetelefonene registrerer når du plasserer dem i ørene og setter lyttingen på pause når du fjerner dem.

For iPhone-eiere har det aldri vært enklere å kontakte din favoritt personlige assistent. Aktiver Siri for å få hjelp uten å bekymre deg for iPhone.

«Ring broren min Julian»

«Start min treningsliste»

«Øk volumet»

«Fortell meg hvordan jeg kommer meg til dyrehagen.»

Optiske sensorer og bevegelsesakselerometre kombineres for å automatisk administrere lyd og åpne mikrofoner for telefonsamtaler. De lar også hodetelefonene levere lyd så snart du plasserer dem i ørene. Du kan bruke begge øreproppene eller bare én. Når du hører på musikk, dobbelttrykk for å starte avspilling eller hoppe til neste sang.

Stemmeakselerometeret oppdager når du snakker og jobber med mikrofonene for å filtrere ut bakgrunnsstøy og fokusere på stemmen din.

Hodetelefonene kan gå med deg overalt, takket være dekselet som gir mulighet for flere oppladinger. For å sjekke batteristatusen, spør Siri «Hva er batteristatusen til mine AirPods?» Spør det.

Hodetelefonene kobles direkte til din enhet, PC, smarttelefon eller nettbrett.