Konkurransekommisjonen godkjenner Afrihosts oppkjøp av CipherWave Home-Connect

(Ecofin Agency) – Konkurransen fortsetter å styrke seg i det sørafrikanske internettmarkedet, i en kontekst med akselerert digital transformasjon. Flere aktører i sektoren konsoliderer seg for å møte denne konkurransen bedre.

Den sørafrikanske ISP Afrihost kan nå fullføre oppkjøpet av rivaliserende CipherWave Home-Connect (Home-Connect) fra CipherWave Networks. Transaksjonen ble godkjent av South African Competition Commission (CompCom) mandag 3. juli.

Kommisjonen godkjente transaksjonen, siden den vurderte «at den foreslåtte transaksjonen neppe ville hindre eller redusere konkurranse i noen av de relevante markedene«. Han uttalte også at den foreslåtte transaksjonen ikke ga noen «viktige spørsmål av offentlig interesse«.

Det var i mai i fjor at Afrihost inngikk en avtale med CipherWave Networks om å kjøpe en majoritetsandel i Home-Connect for et ikke avslørt beløp. De to partene avslørte ikke den nøyaktige eierandelen som Afrihost vil ha i Home-Connect etter transaksjonen. Imidlertid spesifiserte de at Home Connect vil fortsette å fungere autonomt.

Denne avtalen kommer to år etter at Afrihost kjøpte en majoritetsandel i Cool Ideas for et ikke avslørt beløp. Selskapet eier også en majoritetsandel i Axxess, en annen av Sør-Afrikas ledende internett- og hostingleverandører.

Disse investeringene er en del av Afrihosts ønske om å styrke sin posisjon i det sørafrikanske internettmarkedet, preget av økende etterspørsel etter høyhastighetstilkobling og sterk konkurranse. I det fiberoptiske segmentet er vi vitne til en konsolidering av aktører. I mai 2022 fusjonerte Community Investment Ventures Holdings (CIVH) sine datterselskaper Vumatel og DFA til et megafiberoptisk selskap nå kjent som Maziv.

«Gjennom denne transaksjonen håper Home-Connect og Afrihost å dra nytte av stordriftsfordelene til et større nettverk for å fortsette å tilby superrask, virkelig ubegrenset internetttjeneste til rimelige priser.s,» sa CipherWave Networks.

Isaac K. Kassouwi

