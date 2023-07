Konsentrasjon i Norge: Norge kjøper Widero

Den langsomme konsolideringen av europeiske himmelstrøk er nå tydelig i Norge. Norge annonserte 6. juli at de hadde inngått en avtale med WF Holding om å kjøpe Wideroe. Det regionale flyselskapet vil imidlertid fortsette å operere separat, og beholde sin merkevare, organisasjon og hovedkvarter (Bodo).

På den annen side vil denne fusjonen tillate de to selskapene å kombinere sine svært komplementære nettverk. Norwegian fokuserer faktisk på store innenlandsruter og betjener Europa, mens Wideroe har et stramt regionalt stoff som dekker mer enn førti flyplasser i Norge (og noen flyplasser i Europa) og kan mate dette nettverket.

Norwegian-gruppen viser til at de to selskapenes nåværende innenlandsnett består av 107 ruter i Norge, hvorav 85 trafikkeres av Widero og 22 av Norwegian. Bare fem personer var forsikret av begge. Wideroe har også 20 % markedsandel i dette segmentet. Det norske konsernet vil sterkt styrke sine innenlandske tjenester og ha en mer stabil finansiell posisjon: Det forventes årlige synergier på 17 til 26 millioner euro fra fusjonen.

Wideroe opererer mer enn 40 fly, basert på ulike Dash 8-generasjoner fra de Havilland Canada og nylig utvidet til Embraers E-Jet E2, med tre E190-E2 i drift. Norwegian opererer Boeing 737 i -800 og -8 versjoner.

Selv om vi har et sterkt fotavtrykk i Norge, er vi små i internasjonal sammenheng. Nivået på flyreiseskatten i Norge er spesielt høyt, noe som kombinert med hard internasjonal konkurranse gjør det vanskelig for et lite regionalt flyselskap å overleve uten en sterk partner. Så vi er veldig glade for å slå oss sammen med Norge og ha en industriell eier som ønsker å videreutvikle begge selskapene. Konsernsjef Stein Nilsson i Wider forklarer.

Transaksjonen forventes gjennomført i fjerde kvartal, med forbehold om samtykke fra norske myndigheter.