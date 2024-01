«Konsistens er nøkkelen i krig»: Anthony Delone benytter seg av subliminale meldinger i ny video

Anthony Delon gir sitt budskap. Skuespilleren la ut en video av en naturvandring med hundene sine lørdag 13. januar. En vill tur han aldri går glipp av, en «regelmessig» hva han vil «Selv om det er kaldt». I en video lagt ut på Instagram forklarer Alain Delons eldste sønn at han tenker på noe: ordet «bærekraft». «Når du tenker på det, er konsistens veldig viktig.»Han sier, «Vennskap»I «kjærlighet»I «Utdanning»Han lister opp. «Det er det som betyr noe i livet. Du skjønner, vi er her. Alt er vakkert. Det er det som betyr noe.»Han avslutter med en meningsfylt historie.

En video som har blitt kommentert av mange internettbrukere. Mange av dem viste sin støtte til Livs far, Lou og Alison. «Ofte kritisert, ofte forringet, ofte avvist, men du forble den samme fordi du er en vakker person», «Hva du gjør for faren din betyr noe, og du har min takknemlighet.»Vi kan lese.

Alain Delons advokats forklaring

Ingen tale er triviell. Faktisk, i flere dager har Delon-klanen vært delt. Grunnen? Alain Delons helse. Det hele startet med Anthony Delons intervju med Paris Match, der han avslørte at han hadde sendt inn en klage mot sin søster Anouchka Delon, og anklaget henne for å holde tilbake informasjon om farens helse. Siden den gang har ting tatt en ny vending, med Anthony Delon som har sendt inn en klage mot skuespillerinnen, mens sistnevnte og Alain Delon har hintet om å sende inn en klage mot Anthony Delon.

Anthony Delon nevnte sin berømte far«for svak» og hadde problemer med å uttrykke seg verbalt. På Paris-turneringen hevder han at søsteren hans gjemte ham og broren Alain-Fabian slik at faren deres mislyktes. «Fem kognitive tester» Mellom 2019 og 2022. Alain Delons advokat leverte på sin side avisen parisiskpublisert lørdag 13. januar, hvor han forklarte at Montarquis hadde gitt statsadvokatens kontor en rapport om sin klient som «farlig» og gitt oppdateringer om hans helse. «Jeg lover at det fortsatt er veldig sammenhengende, Jeg støttet Christophe Ayala parisisk. Alain Delon har definitivt takket nei, men han er fortsatt med oss.»