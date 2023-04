Konsollsalget tar seg godt opp i starten av året, takket være hvem? Det er skrevet «PS5»

Mangelen er langt bak Sony, som så PS5-salget øke med 369 % sammenlignet med første kvartal 2022. En økning som i stor grad forklares med tilgjengeligheten av konsoller, som nå er ganske lett å finne i hyller og hos nettbutikker. Hvis vi legger til populariteten til PlayStation-merket på det gamle kontinentet, har vi konsoller som selger som varmt hvetebrød.

Nintendo og Microsoft taper på sin side terreng med konsoller som selger 18 % og 10 % mindre enn i fjor. Årsakene til disse nedgangene er mer mangfoldige, på den ene siden en hybridkonsoll som når slutten av sin karriere etter å ha blitt installert i mange hjem, og på den andre siden den mindre populære Xbox-serien, men også litt lettere å finne på markedet . høyden av knapphet.

Totalt gir dette en økning på 41 % i konsollsalget, med 1,5 millioner solgte maskiner i utvalgte markeder. Hvis vi fokuserer på mars måned, merker vi at Sony har multiplisert PS5-salget med fem, et tall som også er der for å sette i perspektiv med hensyn til mangelen som oppsto i 2022. Når det gjelder salg av tilbehør, er de 5 % mer år etter år med 4,7 millioner solgte produkter.