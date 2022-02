Kontoen til 65 år gamle Antonio ble stengt uten “grunn”: kan banken gjøre dette uten å oppgi grunn?

Antonio er sint. I likhet med andre personer de siste dagene, kontaktet han redaksjonen vår via den oransje «varsle oss»-knappen for å forstå hvorfor banken hans erklærte kontoen hans stengt «uten grunn» etter 50 års forretningsforhold. Hvis denne situasjonen vekker bekymring, har finansinstitusjonen rett til å ta denne avgjørelsen.

Dypt beveget følte Antonio seg “avvæpnet” den 7. desember da han fikk vite om beslutningen som ble tatt av banken hans om å avslutte forretningsforholdet deres. Den pensjonerte 65-åringen mottok et brev fra BNP Paribas Fortis der finansinstitusjonen kunngjorde oppsigelsen av kontrakten “uten grunn”.

“Jeg forventet ikke dette brevet i det hele tatt. Jeg har aldri hatt noen gjeld. Postmannen ringte på døren og ga meg dette brevet. Jeg har aldri mottatt et brev med påminnelse eller advarsel før. Hva feiler det meg?”spør en innbygger i Siringe.

“Etter 50 år med forretningsforhold, skriver vi til deg slik…uten å forklare…Jeg er ikke forelsket i bankmannen min, jeg er ikke trist, men det er slik det plager meg. Det er fullstendig forakt. Etter 50 år med vaner liker vi ikke forandring.” Han legger til.

I dette brevet begrunner BNP Paribas sin avgjørelse med å henvise til artikkel 14 i sine generelle vilkår. “Både Kunden og Banken kan, når som helst og uten grunn, si opp alle eller noen av de tidsubestemte avtalene som binder dem ved rekommandert brev med en måneds varsel fra utsendelsesdatoen.” Kan vi lese i posten nedenfor.

Jeg lurer alltid på hva jeg kunne ha gjort feil

Hvis Antonio allerede har signert en kontrakt med en annen bank, vil han virkelig vite hva som skjedde.

“Artikkel 14 har nettopp blitt sitert … jeg måtte likvidere brukskontoen min, hovedboken min, verdipapirkontoen min. Jeg ser at de også ga meg et lån i avdrag. Men jeg lånte ikke ut i avdrag av lånet … banken min for å finne ut mer Og der fortalte noen meg at det faktisk var en feil, “Du har ikke et avdragslån,” og at “ignorer paragrafen.”

Og for å legge til: “Jeg ble fortalt at bankens avgjørelse ble tatt etter at det var en “mindre” feil fra min side. Byrået mitt svarte at de ikke hadde noen ytterligere forklaringer å gi meg. Jeg mottok e-poster, og de brukte artikkel 14 for å ikke si noe. Jeg lurer alltid på hva som gikk galt. Jeg forpliktet meg… jeg gjør alt gjennom appen, og jeg får aldri en advarsel.»

De er roboter, vi er tall

Han jobbet som selvstendig pumpearbeider i mange år, og sier at han hadde et «spesielt» forhold til banken sin. Noe som også forklarer skuffelsen hans.

“Jeg jobbet den gang med kontantkreditter fordi bestillingene var store. Og ut fra det tok de tosifrede renter. De tjente penger på det med meg i årevis.”fortsatte. “Dette er store kvitteringer på bensinstasjoner. Hver dag satte jeg inn kontanter i skranken. De krediterte meg 24 timer senere, så de tjente penger. Jeg finner ut at etter alt dette kunne byrået mitt ha hilst på meg for å forklare meg. Litt menneskeheten uansett.” De er roboter og vi er tall… Jeg ville snakke om problemet mitt fordi jeg ikke ville være den eneste som fikk denne typen melding.”

I begynnelsen av desember fikk redaksjonen vår andre attester. For eksempel tok KBC Bank den samme avgjørelsen mot en innbygger i Berchem.

Kan en bank stenge en konto uten å oppgi grunn?

Som angitt i brevet mottatt av Antonio, har banken, i likhet med kunden, rett til ensidig å ta beslutningen om å stenge kontoen. Det er heller ingen plikt til å begrunne dette vedtaket.

Hildi Junius, en talskvinne for BNP Paribas Fortis, som ikke kommenterer spesifikke saker, forsikret oss om at det ikke var noen forklaring for Antonio og de andre klientene.

Ofte er det et “administrativt” problem, for eksempel å glemme å fornye ID-kortdata. “Bankinstitusjoner må forholde seg til strenge regler for å bekjempe hvitvasking og terrorisme. Hvis kunden ikke reagerer etter tre forespørsler, kan beslutningen om å stenge kontoen tas.” Rodolphe de Pierpont, talsperson for Febelfin (Belgian Federation of the Financial Sector) forklarer.

“I praksis endrer livene våre seg, og noen ganger endrer vi ID-en vår fordi den er gammel og vi må oppdatere den fordi vi flytter. Noen ganger utgjør det et problem. Banken må oppdatere informasjonen deres, og så er det et problem. I praksis vil kontostenging skje etter at mange purringer står ubesvart. Og der må dessverre banken ta en radikal beslutning.”

Kunden må da informeres om at han har til hensikt å avslutte forretningsforholdet og gis en frist på to måneder til å avtale selv.

Det er også alltid mulighet for å sende inn en klage til din finansinstitusjon. Hos BNP Paribas Fortis kan denne tjenesten nås på e-post: calls.management@bnpparibasfortis.com eller på telefon via det enkle banknummeret.

Har kunden returrett?

Finansnæringens forening insisterte: Den første samtalepartneren forblir banken selv. Etter det, i tilfelle uenighet, kan han alltid kontakte rettsmyndighetene. En vei som kan være risikabel, gitt tiden og pengene som ville blitt brukt på å sette i gang en slik prosedyre.

Etter å ha sendt inn en klage til banken kan kunden også kontakte Ombudsfin. Financial Services Ombudsman-tjenesten åpnet 90 individuelle filer knyttet til slike klager i 2021. “I de fleste tilfeller tillot ikke vår intervensjon klageren å lære mer, og bankene ty til bak de etablerte kontraktsbestemmelsene,” Refererer til denne meglertjenesten.

Megleren bemerker også at finansinstitusjoner med forbehold om overholdelse av varselet ikke er forpliktet til å rapportere den konkrete årsaken til å bryte forholdet, heller ikke til megleren.

Ombudsmannen forsikrer at han alltid kan prøve å avhøre banken om det, men uten tvangsmidler. Finansinstitusjoner kan heller ikke forpliktes til å opprettholde eller gjenopprette forholdet til kunden. Forbrukeren kan i utgangspunktet heller ikke forpliktes til det.

I disse filene kontrollerer megleren i utgangspunktet om prosedyrene fastsatt i bankenes generelle vilkår er overholdt og om kostnadene gitt av klientene må dekkes.