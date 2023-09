Kontrovers i Amerika: Politimann dreper en gravid svart kvinne som nektet å gå ut av kjøretøyet

Video av hendelsen 24. august i Blendon Township fulgte et krav fra familien til 21 år gamle Takia Young om at politimannen som avfyrte skuddene, ble holdt ansvarlig.

Vi krever ansvarlighet

«En innbruddsmistenkt kjørte bilen sin inn i en av agentene mine og skjøt ham en gang gjennom frontruten«Blendon politisjef John Belfort sa i en uttalelse som fulgte med rapporten.

Men Sean Walton, en advokat for Youngs familie, sa at han var et offer. «Vi er ansvarlige for to dyrebare liv: Takiya og hennes ufødte datter«, sa han på en pressekonferanse torsdag 31. august. Walton var ikke tilgjengelig for kommentar fredag.