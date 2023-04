Kontrovers i Storbritannia: Kate Middleton bryter protokollen ved Charles IIIs kroning

6. mai vil Charles III bli kronet til konge av Storbritannia av Storbritannia og Nord-Irland, samt de fjorten suverene statene kjent som Samveldet av nasjoner og deres territorier og avhengigheter.

Under denne viktige begivenheten i landets historie vil alt løses som smurt og protokollen vil åpenbart være veldig streng. Det er imidlertid ventet en forbrytelse allerede 6. mai.

Faktisk forbereder prinsesse Kate seg på å hoppe over en klesrutine for disse festlighetene. De kongelige har for vane å ta frem sine mest elegante antrekk, matchet med ekstravagante smykker og tilbehør. Men ifølge flere kilder nær palasset, ville Kate Middleton ha valgt å ha på seg noe mer klassisk.

Charles IIIs kroning: Kongen venter fortsatt på Meghan og Harrys svar

Ifølge rapporter samlet inn av GlassPrinsessens klesvalg er et spørsmål om debatt. «Bak kulissene var det mye diskusjon om kjolen hennes. Vi snakket også mye om hva hun ville ha på hodet. Kate planla faktisk ikke å bruke tiara, slik protokollen tilsier for en slik anledning. Kl. Charles sitt første statsparti som konge, for eksempel, hadde hun på seg en.

Mens Charles III ikke er bekymret for det, sier Mirror-kilden at eksperter og ivrige beundrere av det kongelige monarkiet ikke tror det.