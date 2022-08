Kontrovers om AB InBev: Vil den belgisk-brasilianske bryggerigiganten produsere Leffe i Russland?

Etter starten på krigen i Ukraina kunngjorde den belgisk-brasilianske gruppen AB Inbev at den hadde stoppet all sin virksomhet i Russland. Men en kontrakt med et annet tyrkisk bryggeri tvang ham til å gjenoppta ølproduksjonen.

Det hele startet med en tweet fra Belgia-Luxembourg Chamber of Commerce i Russland. «AB Inbev Efes Brewing Company har lansert produksjonen av belgisk øl Leffe Blonde et Brune i Russland. Ølet vil bli produsert på stedene Ulyanovsk, Kaluga, Omsk, Volzhsky, Saransk, Klin og Ivanovo.»

7 bryggerier er valgt ut til å produsere det emblematiske belgiske ølet. Men midt i krigen skapte valget av russisk jord raskt reaksjon. Starter med den tidligere førstedamen i Ukraina Katerina Jusjtsjenko. «AB Inbev, ikke særlig elegant i å støtte folkemord. Vesteuropeere elsker å forelese andre om korrupsjon fordi de selv velger penger fremfor moral. County Leffe Beer»Jeg skrev på Twitter.

Bortsett fra det snakker vi om to veldig forskjellige selskaper her. Den første er AB Inbev, en belgisk-brasiliansk bryggergruppe og et originalt produkt fra Leffe. Den andre er AB Inbev Efes som egentlig er et joint venture, et selskap opprettet gjennom likeverdig samarbeid mellom to enheter, AB Inbev og Anadolu Efes, en tyrkisk brygger. Opprinnelig var dette samarbeidet ment å tilfredsstille det russisk-ukrainske markedet som er glad i belgisk øl, men det var før krigen.

Da de første angrepene på ukrainsk territorium ble kunngjort, kunngjorde AB Inbev at de ønsket å stanse sin aktivitet i Russland og ønsket å selge sine aksjer i fellesforetaket. I dag er ikke salget over enda og diskusjoner pågår.

«Suspensjonen av lisensen til å selge visse varemerker er en del av pågående transaksjonsdiskusjoner med Anadolu Efes. Som tidligere annonsert gir AB Inbev også avkall på enhver økonomisk fordel fra fellesforetakets virksomhet.» sa en talskvinne for AB Inbev.

Så den belgiske bryggeren vil ikke motta noe fra den russiske produksjonen av Leffe. Men vil det virkelig bli lansert? Spørsmålet forblir ubesvart den dag i dag.