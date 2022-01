Kontrovers om frøken Frankrikes lønn: “Dette er latterlig”

I 2022 signerte kvinnene som deltok i Miss France-konkurransen for første gang en arbeidskontrakt. Så tjenesten deres vil bli betalt for. Men debatten om forventet lønn pågår. Faktisk avslørte en kandidat at avisen Le Parisien ville få utbetalt 84 euro per dag eller totalt 252 euro fordi de to siste dagene av kontrakten bare inkluderte dagen for øvelsen og seremonien. «Dette er utnyttelse», fordømmer hun, og beskriver lønnen som «latterlig».

Alexia Larroch-Zubert, president for Miss France, bekrefter at hun ikke planlegger å forlenge varigheten av arbeidskontrakten, som allerede er “et stort fremskritt” etter hennes mening: “Det passer ikke til våre verdier og motivene våre av kandidatene er ikke lenger de samme.” Folk i Marseille Hvor Les Ch’tis.”

Advokat Jérémie Assous i Le Parisien lover: Kandidater kan saksøke Miss France Society for «skjult arbeid» og «manglende respekt for tidsintervaller» hvis bare de tre siste dagene av konkurransen betales: «Er Miss France en gratis, åpen og åpen mulighet For alle?Så dette er en ekte jobb, et lydig forhold, som krever en skikkelig arbeidskontrakt over tid.