Kontroversen om «The Voice in Belgium» ser ut til å ha glemt Kovits sykdom: RTPF

Tirsdag kveld startet den første siden av The Voice den 10. sesongen av Belgia. Vi ble overrasket over å se trenerne PJ Scott, Typh Barrow, Christophe Willem og Black M omfavne eller omfavne talentene på settet.

Som regel forrige sesong er det ikke lenger noe spørsmål om “sjekken” av albuen eller knyttneven. Ble reglene for sosial eksklusjon glemt eller fjernet under «The Voice»-opptakene? Eksperter fortsetter å fortelle oss viktigheten av å respektere helsetiltak.

“Faktisk, i fjor ble bukseselene forbudt. Denne sesongen ønsket vi å gi ut litt ballast i respekt for protokollen fastsatt av RTBF,” bemerket kanalens pressetjeneste. Hvilken protokoll? Vi var i begynnelsen av den 4. bølge av statlig forurensning.

RTBF sier at trenere og talenter må underkaste seg CST. Hvis de ikke ble vaksinert, var en negativ PCR-test nødvendig. Dette forklarer hvorfor nybyggeren fikk klemme. Det var obligatorisk å ha på seg maske inne i kanalen. Alle produksjonsteam, teknikere, trenere og dyktige folk bar masken. Ikke bare musikere og talentfulle mennesker bærer den på scenen. Denne regelen gjelder også for trenere når de sitter i sine berømte røde stoler.







Denne sesongen markerer også publikums retur til studioet. I motsetning til skytingen som fant sted for 15 dager siden, kreves det ikke maksimalt antall KO-er (i stedet for dueller) for produksjon.

Besøkende må oppgi et CST og ID-kort for å få tilgang til studioet. Når de har satt seg, kan besøkende fjerne maskene sine. Når dette skrives, er blinds og KO over. Livet begynner i mars.

349 000 seere fulgte starten på denne 10. sesongen. Tilfredsstillende publikum til tross for 100.000 færre enn forrige sesong.

Thibaut Fazuleto