Kontroversen omgir døden til en høytstående russisk oberst i Ukraina: det vi vet

Denne informasjonen ble publisert på X (tidligere Twitter) av Anton Zerashchenko, en rådgiver for det ukrainske innenriksdepartementet.

videresendes som NewsweekDen russiske Telegram-kontoen «Airborne Forces of Honesty and Justice» hyllet denne veteranobersten i de russiske luftbårne styrkene. «Vi fant det ut i går, men vi ventet på at familien skulle få vite det. Dessverre døde vår gode kamerat oberst Arman Ospanov foran. Han oppfylte sin militære plikt til slutten. Før du legger til: «Dette er et stort tap for alle fallskjermjegere, fordi Ospanov ledet Airborne Armored Service. Vi vil informere deg senere om omstendighetene rundt hans død, når vi får tillatelse og vet at ingen ble skadet.

Omstendighetene rundt Ospanovs død er imidlertid fortsatt uklare. Ifølge den ukrainske militærbloggeren Igor Sushkov, sitert av Newsweek, sier noen at obersten døde etter å ha tråkket på en mine, mens andre kilder tilskriver hans død til ukrainsk artilleriild.

En telegrammelding fra den russiske kanalen Spy Dossier sa at Ospanov ble drept av ukrainsk artilleriild mens han prøvde å hjelpe til med å taue et russisk pansret kjøretøy. I følge denne kilden ble sjefen for den 104. russiske luftbårne divisjonen, sersjant Alexander Anatolyevich, også «drept øyeblikkelig» sammen med Ospanov, og to soldater ble såret.

Dersom den høytstående oberstens død bevises, vil den motstridende informasjonen rundt årsakene til hans død bli tatt med en klype salt for øyeblikket.