Kontroversielle uttalelser fra Raoul Hidebo angående Colruyt: PTB innrømmer å ha gjort en «feil»

Det Halle-baserte konsernet reagerte raskt med å minne om at det er underlagt selskapsskatt i alle land der det opererer, og at det betalte omtrent 25 % av skattene i løpet av regnskapsåret 2022/23, noe som tilsvarer rundt €62,2 millioner.

PTB innrømmer å ha gjort en «tenkningsfeil» angående skattene som Colruyt supermarkedskjede er underlagt i Belgia. Under sine nyttårshilsener sist søndag i Anderlecht bekreftet partileder Raoul Hidebo at selskapet kun hadde betalt 0,27 % i skatt på overskuddet. Han sa i avisen «L'Echo» lørdag at han kollektivt bærer ansvaret for denne feilen.

L'Echo presiserte lørdag at den ytre venstregruppen stolte på at gruppens holdingselskap skulle trekke sine konklusjoner. Raoul Hidebo tilskriver denne feilen i resonnementet til uerfarenheten til forskningsavdelingen hans, som fortsatt «vokser». Han indikerte imidlertid ønsket om å lede diskusjonen om en eller annen skatteoptimaliseringsmanøver fra distributørens side. Han uttrykte sin beklagelse over at små og mellomstore bedrifter blir skadelidende fordi de ikke klarer å implementere slike skattemekanismer. «Vi har fortsatt skatter skreddersydd for multinasjonale selskaper,» påpeker han.