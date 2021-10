Konvensjon i 136 land med en hastighet på 15%.

På sin side ønsket den franske økonomiminister Bruno Le Maire velkommenEn flott og avgjørende prestasjonHun understreket at hun ønsket å oversette denne internasjonale avtalen til en rettsakt under det franske presidentskapet i EU, i første halvdel av 2022.

“Dette er et stort skritt fremover for å gjøre skattesystemet vårt mer rettferdigJeg ønsket velkommen til EU -kommisjonens president, Ursula von der Leyen.

Disse 136 landene, som står for 90% av det globale BNP, vil kunne generere om lag 150 milliarder euro i ekstra inntekter takket være denne minimumsavgiften, forsikrer Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling.

“En større reform av det internasjonale skattesystemet som ble fullført i dag hos Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling vil sikre at en minimumsskattesats på 15% blir brukt på multinasjonale selskaper fra 2023.Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling sa i en uttalelse at den ønsket avtalen velkommen.Historisk“.

Avtale om internasjonale hovedlinjer for skatt ble inngått i juli. Denne gangen var det et spørsmål om å sette tekniske standarder, men det var gjenstand for bitre forhandlinger mellom land med svært forskjellige nasjonale skattestrategier.

Hovedlåsen hoppet 15% på torsdag med gevinster på torsdag i Irland og Estland, to land som frem til da hadde vært motvillige til å feste sine initialer til tekst.

For Dublin, som huser det europeiske hovedkvarteret til Apple, Facebook og Google, var forsikringen om at minimumsskattesatsen for grupper med en omsetning på mer enn 750 millioner euro ikke ville overstige 15% avgjørende. Den nevnte juliavtaleni det minste15% er åpne for å øke.

Ungarn, det siste EU -landet som ikke gikk tilbake, ble med i avtalen fredag ​​etter å ha sikret innrømmelser.

Budapest, som foreslår en 9% selskapsskattesats, er et av landene som satser på skatteattraktivitet og har forhandlet frem et av hovedpunktene som fortsatt diskuteres: kuttene som skal beregnes skattegrunnlaget for multinasjonale selskaper.

Omfordeling av skatteinntekter

Den andre store delen av forhandlingene i OECD handlet om andelen av skatteinntekter som skal fordeles i land der multinasjonale selskaper har aktiviteter og kunder, men ikke noe hovedkontor.

Dette gjelder bare veldig store grupper som registrerer mer enn 20 milliarder euro i salg hvert år og viser høy lønnsomhet. Andelen skattepliktig overskudd i denne sammenheng, gjenstand for en smart beregning, er satt til 25% over lønnsomhetsnivået på 10%.

Hvis den blir presentert som historisk av mange ledere, vil teksten fortsette å bli kritisert av frivillige organisasjoner og noen økonomer for mangelen på ambisjoner og ulikheten den kan forårsake.

I følge NGO Oxfam, med en skattesats på 15%, vil de ekstra skatteinntektene som genereres komme to tredjedeler av de velstående G7-landene og EU til gode. De fattigste landene vil komme seg med mindre enn 3%.

Når det gjelder omfordeling av skatteinntekter til landene der multinasjonale selskaps virksomhet utføres “,USA og Europa vil i hovedsak tjene på det“Fordi multinasjonale selskaper,” sa Daniel Boone, leder for internasjonale prosjekter ved Tax Foundation i Washington, til AFP.Hovedkvarteret og de fleste av deres klienter“.

hilsen “Stor gest fremover“som tillater”Fjern noen feil‘, Beklaget nobelprisvinneren i økonomi Joseph Stiglitz torsdag også avtalen.Den tar ikke tilstrekkelig hensyn til bekymringene til utviklingsland og fremvoksende land“Økomen kjempet for en skatt på minst 25%.

Målet er å implementere reformen innen 2023, som er på tide å tilpasse lovverket. Men noen spørsmål forblir ubesvart, for eksempel administrasjonens evne til å pålegge kongressen reform.