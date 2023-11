Konvertering av termobilen din til elektrisk er nå mulig i Brussel | Belgia

Kontoret til Brussels transportminister Elke van den Brandt (Gruen) kunngjorde mandag at bruk av en ettermontering bestående av å bytte ut en bils termiske motor med en elektrisk motor nå er mulig i Brussel. Regjeringen i Brussel vedtok nylig de endelige tiltakene som er nødvendige for å la selskaper som opererer i denne sektoren operere innenfor en bestemt ramme.

Miljøvernministeren mener å bytte ut varmemotoren med en elektrisk er en miljøløsning for å bidra til klimaendringer. Denne prosessen, som kan utføres på alle typer kjøretøy, gir et bærekraftig alternativ til å kjøpe en ny elbil. Det er også en økonomisk mulighet for enkeltpersoner og bedrifter.

Brussel-tiltakene ble utviklet i samråd med sektoraktører og andre belgiske politiske enheter, inkludert den føderale myndigheten.

Tidligere var ettermontering teknologisk mulig, men godkjenning og mulighet for registrering av det ombygde kjøretøyet var et hinder. Men ifølge minister Van den Brandts kontor er det nå på plass klare og forenklede prosedyrer for å la disse kjøretøyene bevege seg normalt.

Under visse omstendigheter

Takket være disse nye godkjenningsreglene og det kongelige resolusjon vedtatt i juni i fjor på føderalt nivå, er ettermontering nå mulig i Brussel. Under visse betingelser kan potensielle installatører få godkjenning til å tilby sine tjenester til interesserte husholdninger og bedrifter.

På forretningssiden støtter «business»-bonusen LEZ gitt av Brussels Economy and Employment Authority kjøp av et mindre forurensende nyttekjøretøy. Siden 2022 har det også gitt økonomisk støtte på opptil €7 500 for modernisering av et flerbrukskjøretøy for Brussel-selskaper. Denne økonomiske støtten er satt til å øke tidlig i 2024 ettersom ny utviklings- og økonomisk overgangsstøtte for bedrifter støttet av utenriksminister Barbara Trashetti trer i kraft.