Ærligheten til den drepte Espen Anderson statsminister som konverterte til islam Fem personer med sløyfe onsdag i Norge, Ble avhørt på dette stadiet av etterforskningen, opplyste norsk politi lørdag. – Hypotesen om at han konverterte til islam er mindre troverdig, sa inspektør Per Thomas Omholt på en pressekonferanse.

Politimannen forklarte at fremdriften i etterforskningen var forsterkede mistanker om Espen Andersen Bråthens mentalt illustrerte, drepte fem personer i Kongsberg (Sørøst-Norge) og tre personer skadet. “Forutsetningen er at han ikke tok (endringen) på alvor. Det betyr at han ikke fulgte eller brukte de vanlige tradisjonene i denne kulturen og religionen,” sa politimannen.

“Alt tyder på at han ved et uhell valgte ofrene.”

Espen Andersen Bråthen, en 37 år gammel danske, ble fredag ​​varetektsfengslet i fire uker, hvor de to første ble isolert. I stedet for å sitte i fengsel, Han vil bli plassert på en medisinsk institusjon. Han har allerede blitt avhørt tre ganger av politiet og vil bli spurt «igjen så snart tilstanden hans tillater det». Alt tyder på at «han ved et uhell valgte ut ofrene» og handlet alene, beskrev inspektør Omholt mannen som «ikke særlig sosial i livet og på internett».

Ifølge politiet hadde han tenkt på angrepet sitt for «for noen dager siden». De Politiet Avslørte identiteten til de omkomne: Andrea Meyer, 52, Hanne Meredith Ingland, 56, Liv Berid Borg, 75, Gunnar Earling Chow, 75, og Gunn Marit Matson, 78. Tre av de skadde i angrepet er løslatt fra sykehuset uidentifisert. .