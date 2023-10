Koreograf Yanis Marshall, som ble sparket ut av Star Academy, har et spennende budskap.

For noen dager siden fortalte vi deg at vi kan forvente store endringer i den nye sesongen av Star Academy.

Hvis utløsning av produksjonen forårsaker «Dagbok«, sår en melding lagt ut på danserens Instagram-konto tvil om denne informasjonen.

I følge bloggeren Shayara TV, den tidligere danselæreren kjent på nettverk for å dele ut scoops på franske stjerner «Han krevde tre ganger det han tjente i fjor, over €100 000 for hele sesongen.«Informasjonen er ikke bekreftet av showets produksjon eller danser.

Nylig la Yannis ut en video av en dansetime han underviste i Tyrkia. I bildeteksten skrev han: «Fordi en enkel tur kan si mye og «Madonna» gud vet jeg har ting å si akkurat nå AH!!!!«.