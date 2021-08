Big Voice Showet finner sted 15. august 2021.

To av de beste stjernene i verden av klassisk musikk er Die Shawn M ல்ல ller – i samarbeid med Schuberts udødelige sangsyklus – blir dette en veldig spesiell begivenhet!

Med den vakre Miller, Franz Schubert Skrev den første sangsyklusen på 1900 -tallet. Han var allerede kjent for sine bidrag og funn til den tyske falske tradisjonen da han publiserte disse sangene i 1824.

Dette verket er basert på det første bindet av William M ல்ல llers diktsamling Gedichte aus den hinterlassenen Papieren eines resenden Waldhornisten. Slike dikt ble ofte brukt som festlesninger i britiske litterære kretser. De ble bevisst skrevet for å håne paradoksale og sarkastiske og populære myter.

I 1821 publiserte M ல்ல ller en omfattende diktsamling der han inkluderte et forord og et epos, der han håner stilen til samtidspoesi. Schubert, derimot, så muligheten til å skape en dramatisk og intens kontekst av global betydning i disse diktene. I stedet for humoristisk underholdning gjenkjente han historien om livets harde realiteter. Han fjernet mange av diktene for å filtrere ut syklusens drama og skapte et miljø som krevde en forestilling som helhet.

Her får vi den glamorøse historien om en forelsket ung elsker – fra håp og brennende lidenskap til fortvilelsens dyp, til slutt ender med mørk ødeleggelse. Men fortsatt Vakre Miller Pastor er ikke en kjærlighetshistorie. Dette er en lignelse om det mest populære temaet kjærlighet: troen på at ekte og ren kjærlighet aldri vil bli oppfylt på jorden. Nostalgi kan bare oppfylles ved døden.

Virkningen av denne syklusen på sangtradisjonen til etterkommerne er uten sidestykke. Schuberts fantasi, spesielt i pianostemmen, er et av de viktigste bidragene til utviklingen av falsk litteratur til nå. Ved å behandle pianostemmen som mer enn et enkelt instrument, var han i stand til å skildre emosjonelle tilstander som forsterker lytterens besluttsomhet for syklusens musikalske og poetiske drama. Kombinasjonen av Schuberts vokalmelodi og dramatisk akkompagnement etablerte en varig blanding som er ideell for alle som er involvert i løgnekunsten.

