I mars syntes ting å gå Indias vei. Med et totalt salg på 34 milliarder dollar nådde handel med andre land rekordhøyde. Denne suksessen fortsatte til april, og analytikere viste stor økonomisk vekst etter 2020.

Imidlertid er den katastrofale andrebølgeepidemien ingen steder å finne i landet. Fra midten av april til midten av mai blir mer enn 300 000 nye mennesker rammet, og rundt fire tusen liv går tapt hver dag.

Landet forbereder seg nå på å møte en tredje bølge, og samfunnet legger ned. Fremgang har allerede blitt gjort, og nå påvirkes 250 000 nye mennesker om dagen, men denne gangen har bare en liten brøkdel av befolkningen fått den første dosen av vaksinen.

Regjeringens økonomiske endringer er enorme. India Times spår at mer enn 200 millioner indianere forventes å falle i fattigdom. Nesten en tidel av dem som er rammet av epidemien, har sett kutt i inntektene sine, og forskning på Florish Ventures viser at de er usikre på om de vil kunne få flere jobber og betale regningene i fremtiden.

Når inntektene synker, blir det vanskeligere for folk å få lån til nye hjem eller sårt tiltrengte kjøretøy. Det er vanlig praksis for banker i mange land å kreve at långivere oppgir en stabil og sikker inntektskilde hvis de ønsker å ta opp et lån.

I noen banker er kravene veldig strenge, og i andre er de veldig myke. For eksempel i Norge, hvor teknologi er sterkt integrert i banken, for eksempel gratis tjenester https://lanfordeg.no/ Hjelp innbyggerne med å sammenligne forskjellige banker for å se hvilke bedre vilkår som blir tilbudt dem når de tar opp pantelån, personlige lån eller andre lån. Disse typene tjenester forventes også å bli veldig populære i India de neste årene.

Hvis personen er i en vanskelig situasjon med hensyn til inntekt på det tidspunktet, vil noen banker være for åpne til å se sin tidligere avkastning før regjeringen (eller andre grunner til arbeidsledighet) og vil bruke den til å tro at de snart vil begynne å tjene penger. igjen, og dermed utlån.

Til tross for alle disse dårlige tolkningene av hvordan regjeringen påvirker folks økonomi, er det to trosretninger som kan utgjøre en stor forskjell: en delt økonomi og mer frilansing. I et stort land som India kan et større fokus på å dele økonomien skape mer enn 15 millioner nye arbeidsplasser, og mens landet gir rykte for gode deltidsansatte, kan det å fokusere mer på det gi en annen inntektskilde for de med informasjonsteknologi ferdigheter.

Regjeringen må svare på spørsmålet om hvordan disse endringene vil bli gjort.

