Koronavirus live: Tilfeller i Storbritannia øker med 2000 for andre uke på rad; கோவிட் | G7 etterlyser ekspertledet studie om opprinnelsen til World News

Dr. Lena Wen, professor i folkehelse ved George Washington University, sa at hun var bekymret for at den naturlige immuniteten til de som er smittet med koronaviruset snart kunne avta. Han er bekymret for at stater med lavere vaksinasjonsrate kan bli hotspots.

“Bare fordi vi er heldige i juni, betyr ikke det at vi vil fortsette å være heldige på høsten og sen vinter,” sa Wen, en tidligere helsekommisjonær i Baltimore. “Mennesker som er smittsomme, svært virale og immunkompromitterte her, eller som har et svekket immunforsvar, kan bli rammet igjen.”

I Mississippi er omtrent 835 000 mennesker fullvaksinert, eller 28% av befolkningen, sammenlignet med landsgjennomsnittet på 43%. Men til tross for vaksinasjonsfrekvensen, sier Johns Hopkins at statlig gjennomsnitt for daglige nye tilfeller har falt med omtrent 18% de siste to ukene.

Dr. Albert Coe, leder for Institutt for epidemiologi i Yale, sa at det ikke var noen nøyaktige data som viste hvilken prosentandel av befolkningen som var smittet med viruset i “overbelastede” stater som Alabama eller Texas, men estimater har økt det til 50 %.

“Jeg benekter ikke viktigheten av vaksinen, spesielt siden nivåene av antistoffer utløst av naturlige infeksjoner er lavere enn vi har for våre beste vaksiner,” sa Coe.

Go sa at det er viktig for mennesker med sykdommen å bli vaksinert, da den naturlige immuniteten ikke vil vare så lenge immunitetsnivået og antistoffene er lave.

Wen sa at forskning tyder sterkt på at vaksiner gir en fordel for de som allerede har visse antistoffer på grunn av infeksjon.

“For mange tror jeg utvinning er en feilnavn, da de ikke lenger trenger å bli vaksinert,” sa han.