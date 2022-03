Koronavirus: Norge fjerner de fleste helserestriksjoner

Oslo (Reuters) – Norge vil umiddelbart oppheve de fleste av landets gjenværende helserestriksjoner ettersom økende koronavirusinfeksjoner ikke truer helsetjenestenes funksjon, sa statsminister Jonas Ker Stoyer tirsdag.

Under en pressekonferanse bemerket han at spesielt fjernarbeid ikke lenger var obligatorisk og at kun 10 personer kunne delta på private møter.

«Selv om flere mennesker er rammet, er bare et lite antall av dem innlagt på sykehus. Vi er godt beskyttet av vaksiner, så mange kontroller kan forenkles når infeksjonene øker raskt,» sa lederen.

Norge gikk inn i delkontroll i desember for å hindre spredning av omigran-varianten av koronaviruset.

(Rapportering av Nerijus Adomaitis og Victoria Klesty; fransk utgave Jean Terzian)