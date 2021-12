Koronavirus: Ryanair-sjefen vil ikke ha «anti-skattedusker» om bord

Michael O’Leary er kjent for sine eventyrlige og ofte provoserende uttalelser.







deRyanairs sjef foretrekker å ikke se folk på fly som ikke er vaksinert mot koronaviruset. Michael O’Leary har kunngjort i britiske The Telegraph at han håper på et forbud mot «antivax goons».







O’Leary er ikke for et obligatorisk vaksinasjonsprogram, slik tilfellet er i Tyskland og Østerrike. I stedet, sa han, bør regjeringer gjøre livet vanskelig for folk som nekter vaksinen uten å oppgi grunn.

Omicron-varianten kastet en skygge over utsiktene for utvinning i blant annet luftfartsindustrien. En ny bølge av restriksjoner har ført til at reisende kansellerer fly eller forsinker reservasjoner. Ifølge avisen forventer O’Leary at Ryanair vil fly 10 % i desember.