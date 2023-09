Korrupsjon i Barça: Klubbens skjebne vil bli lagt i hendene på ni spanske statsborgere

Fortsettelsen av Negrera-saken som har rystet spansk fotball og spesielt FC Barcelona er langt fra over. Denne torsdagen beordret Barcelonas tingrett nr. 1 en ransaking av hovedkvarteret til dommernes tekniske team. Formålet var å samle informasjon i en etterforskning av mistenkte økonomiske transaksjoner fra Barça til José María Enriquez Negrera, en tidligere senior tjenestemann i spansk voldgift.

Dommerkorrupsjon i spansk fotball: Barca påstår, søker

Men vi vet nå mer om farene ved å drive en katalansk klubb. I mars i fjor beordret en domstol i Barcelona FC Barcelona, ​​dets tidligere presidenter Josep Maria Bartomeu og Sandro Rosell, og Mr. kunngjorde tiltalen mot Negrera og hans sønn. Utover det er den eksakte siktelsen mot klubben ikke kjent.

Dette blir gjort nå siden Joaquin Aguirre, president for Barcelonas undersøkelsesrett nr. 1, kunngjorde at FC Barcelona er siktet for korrupsjon. I kjennelsen som avslører innholdet i AS avis, mente dommeren at «Ved logisk fradrag tok utbetalingene som ble utført av FC Barcelona hensyn til klubbens interesser med hensyn til deres varighet og deres årlige økninger.. Og «Korrupsjonsforbrytelsen er over så snart betalingene er utført, uansett om formell korrupsjon av den spanske juryen er bevist på grunn av slike betalinger.»

En populær jury

Til nå har det vært en korrupsjonslovbrudd i sportsbransjen, straffet med fire måneder til tre års fengsel. Bortsett fra den enkle forbrytelsen av korrupsjon der det ilegges strengere straffer: tre til seks år. I følge spansk lov skal han dømmes av en populær jury, ni spanske statsborgere trukket tilfeldig blant lesekyndige voksne.

De må ikke være fans av Barca, Real Madrid eller en annen klubb som konkurrerer med katalanerne. Magistraten, som gjennomfører personlige intervjuer med 36 personer for til slutt å velge ut ni, kan faktisk vurdere at en borger har en personlig interesse i saken og bestrider hans nominasjon.

baby «Dommerens avgjørelse burde vært en advarsel til opprykket.»

I løpet av de kommende månedene vil de 36 berørte innbyggerne bli varslet per post om innkallingen til denne berømte juryen. Til slutt måtte ni av dem erkjenne straffskyld. Minst syv stemmer kreves for å dømme. For å erklære seg uskyldig må det være minst fem stemmer. Voldgiftsdommeren må komme til enighet inntil det er nok stemmer for en avgjørelse.

Ekskludert fra C1?

På den annen side er det foreløpig ikke snakk om idrettsforbud på nasjonalt nivå. «Vi har ingen myndighet da dette er hendelser på administrativt nivå. Forklarte Javier Tebas, sjefen for ligaen på Marca TV. Hadde vi kunnet grepet inn, ville det blitt åpnet en disiplinærfil. Og dommerens avgjørelse ville ha fungert som en advarsel til opprykket. Men vi kunne ikke gjøre det.»

Men betydelige effekter er mulige på europeisk nivå. UEFA har invitert etterforskere til å fullføre etterforskningen og sende en ny rapport til klageorganet. Da er to sanksjoner mulig for klubben: en disiplinærsanksjon (bøter, poengtrekk osv.) og fremfor alt et forbud mot å delta i UEFA-konkurranser, inkludert Champions League.

Klubben har foreløpig ikke kommentert saken. I en pressekonferanse i forkant av kampen mot Sevilla bagatelliserte Xavi på sin side de siste kunngjøringene. «Det kommer en ny melding neste uke. Og om 15 dager, en til. Men du vet allerede poenget mitt. Sjekk ut arkivene. Det var aldri en følelse av at dommerne var i vår favør.