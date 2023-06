Koseleker, vesker og relaterte gjenstander: Maïté utviklet en ekte lidenskap for denne Disney-karakteren … helt til hun fikk den tatovert på kroppen.

Sist lørdag på La Louviere delte 3000 av dem en felles lidenskap: Disney. Møt disse entusiastene blant klærne, kolleksjonene og tatoveringene … alt for 2 euro for å delta! Men … når du er en fan, er det alltid en måte å bruke en liten formue på.

Arrangementet ble arrangert av Disney-entusiaster. Idealet? Gjør dette magiske miljøet tilgjengelig for alle. Inngang er kun 2 euro! Men selv om inngangen koster mindre, vil bankkortet varmes opp for de største samlerne.

Sist lørdag ble det holdt en samling av Disney-fans i La Louvière. Rundt 3000 mennesker samlet seg der, de fleste i forkledning, for å finne seg selv i den magiske atmosfæren i den mest kjente fornøyelsesparken i Frankrike.

Maïté har kommet for å finne sjeldne perler for å fullføre samlingen hennes… Den unge kvinnen er kun interessert i gjenstander dedikert til Stitch, den lille blå romvesen. Statuen koster 320 euro, men den bremser ikke opp. «I utgangspunktet, dette tallet, jeg så det allerede på forskjellige nettsteder, det var rundt 360, 390 euro… noen ganger gikk det rett opp. Så her er 320 euro fortsatt «rimelig». Dette er prisen. salg»Denne samleren forklarer.

Samleren deler lidenskapen sin på sosiale nettverk. Romvesenet okkuperer hele interiøret: utstoppede dyr, vesker og alle slags avledede gjenstander. Den morsomme lille blå mannen vises stolt selv på den unge kvinnens hud. «Jeg har alltid dette, har alltid litt Disney. Har alltid farge, alltid glitter med meg…»Maïté Magnus fortsetter.

Den unge kvinnen har faktisk to sting-tatoveringer, en på hver kalv. «Når jeg reiser, vet jeg at de alltid er med meg»hun sier.